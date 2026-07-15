Привітання з Днем ангела Володимира у прозі та листівки до свята від 24 Каналу.

Як привітати Володимира зі святом?

День ангела Володимира відзначають 15 липня (за новим стилем) та 28 липня (за старим), у пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя Київської Русі. Ім’я Володимир має праслов’янське походження й означає "великий владою" або "володар миру".

Князь Володимир Великий (близько 958–1015) – правитель Київської Русі, який у 988 році охрестив Русь, зробивши християнство державною релігією. У церковній традиції він прославлений як рівноапостольний святий, бо його діяльність прирівнюється до апостольської проповіді.

Сьогодні ми вітаємо всіх Володимирів із Днем ангела! Ваше ім’я несе в собі велич і мир, силу та світло. Нехай небесний покровитель – святий князь Володимир – дарує вам мудрість у рішеннях, стійкість у випробуваннях та любов у серці. Будьте завжди володарями свого світу, захисниками родини й джерелом добра для інших.