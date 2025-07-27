Не "лікуючий лікар": як правильно розповісти про роботу медиків

27 липня в Україні відзначають День медика. Тож сьогодні варто висловити особливу подяку та шану рятівникам нашого здоров'я та життя.

Зокрема, низько вклонитися медичним працівникам, які виконують свій обов'язок на фронті. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже з нагоди свята, як правильно розповідати про працю медичних працівників.

До теми Привітання з Днем медичного працівника: які теплі слова сказати лікарям

Як розповісти про День медика без помилок?

У сто десятій добірці підкажемо, як не наробити помилок, коли виловлюєте подяку медику чи просто розповідаєте про цей день.

Зауважимо, що з 2023 року професійне свято працівників системи охорони здоров'я відзначають 27 липня.

Тож пам'ятайте, як правильно говорити про цей день:

здоровля – здоров'я;

врач – лікар;

работнік – працівник;

больний – хворий;

больниця – лікарня;

регістратура – реєстратура;

лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;



Як українською розповісти про День медика / Freepik

Зазначимо, що словосполука "лікуючий лікар" – це калька з російської ("лечащий врач").

Пам'ятайте! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

роддом, родильний будинок – пологовий будинок;

прийом визову – приймання виклику;

справка – довідка;

принімати роди – приймати пологи;

прививка – щеплення;

невірний діагноз – неправильний діагноз;

лічить – лікує;

больничний – лікарняний;

лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;

Зверніть увагу! Через вплив російської мови на українську ви можете почути вживання у місцевому відмінку множини іменників закінчення -ам, -ям. Натомість треба -ах, -ях. Закінчення -ам можна вживати лише у давальному відмінку множини.

При цьому зауважимо, що сполука щопонедінка є стилістично кращою ніж по понеділках.

Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;

Тож бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я і не забувайте про чистоту мови!