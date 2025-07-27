В частности, низко поклониться медицинским работникам, которые выполняют свой долг на фронте. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет по случаю праздника, как правильно рассказывать о труде медицинских работников.
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Как рассказать о Дне медика без ошибок?
У сто десятой подборке подскажем, как не наделать ошибок, когда вылавливаете благодарность медику или просто рассказываете об этом дне.
Заметим, что с 2023 года профессиональный праздник работников системы здравоохранения отмечают 27 июля.
Поэтому помните, как правильно говорить об этом дне:
здоровля – здоров'я;
врач – лікар;
работнік – працівник;
больний – хворий;
больниця – лікарня;
регістратура – реєстратура;
лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;
Как на украинском рассказать о Дне медика / Freepik
Отметим, что словосочетание "лікуючий лікар" – это калька с русского ("лечащий врач").
Помните! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, заканчивающиеся на -ачий, -ячий, учий, -ючий.
роддом, родильний будинок – пологовий будинок;
прийом визову – приймання виклику;
справка – довідка;
принімати роди – приймати пологи;
прививка – щеплення;
невірний діагноз – неправильний діагноз;
лічить – лікує;
больничний – лікарняний;
лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;
Обратите внимание! Из-за влияния русского языка на украинский вы можете услышать употребление в местном падеже множественного числа существительных окончания -ам, -ям. Вместо этого надо -ах, -ях. Окончание -ам можно употреблять только в дательном падеже множественного числа.
При этом заметим, что сочетание "щопонедінка" является стилистически лучше чем "по понеділках".
- Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;
Поэтому берегите свое физическое и ментальное здоровье и не забывайте о чистоте речи!