Зокрема, низько вклонитися медичним працівникам, які виконують свій обов'язок на фронті. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже з нагоди свята, як правильно розповідати про працю медичних працівників.
До теми Привітання з Днем медичного працівника: які теплі слова сказати лікарям
Як розповісти про День медика без помилок?
У сто десятій добірці підкажемо, як не наробити помилок, коли виловлюєте подяку медику чи просто розповідаєте про цей день.
Зауважимо, що з 2023 року професійне свято працівників системи охорони здоров'я відзначають 27 липня.
Тож пам'ятайте, як правильно говорити про цей день:
здоровля – здоров'я;
врач – лікар;
работнік – працівник;
больний – хворий;
больниця – лікарня;
регістратура – реєстратура;
лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;
Як українською розповісти про День медика / Freepik
Зазначимо, що словосполука "лікуючий лікар" – це калька з російської ("лечащий врач").
Пам'ятайте! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.
роддом, родильний будинок – пологовий будинок;
прийом визову – приймання виклику;
справка – довідка;
принімати роди – приймати пологи;
прививка – щеплення;
невірний діагноз – неправильний діагноз;
лічить – лікує;
больничний – лікарняний;
лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;
Зверніть увагу! Через вплив російської мови на українську ви можете почути вживання у місцевому відмінку множини іменників закінчення -ам, -ям. Натомість треба -ах, -ях. Закінчення -ам можна вживати лише у давальному відмінку множини.
При цьому зауважимо, що сполука щопонедінка є стилістично кращою ніж по понеділках.
Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;
Тож бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я і не забувайте про чистоту мови!