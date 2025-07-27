Зокрема, низько вклонитися медичним працівникам, які виконують свій обов'язок на фронті. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже з нагоди свята, як правильно розповідати про працю медичних працівників.

До теми Привітання з Днем медичного працівника: які теплі слова сказати лікарям

Як розповісти про День медика без помилок?

У сто десятій добірці підкажемо, як не наробити помилок, коли виловлюєте подяку медику чи просто розповідаєте про цей день.

Зауважимо, що з 2023 року професійне свято працівників системи охорони здоров'я відзначають 27 липня.

Тож пам'ятайте, як правильно говорити про цей день:

  • здоровля – здоров'я;

  • врач – лікар;

  • работнік – працівник;

  • больний – хворий;

  • больниця – лікарня;

  • регістратура – реєстратура;

  • лікуючий лікар – лікар, особистий лікар, лікар-куратор;


Як українською розповісти про День медика / Freepik

Зазначимо, що словосполука "лікуючий лікар" – це калька з російської ("лечащий врач").

Пам'ятайте! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

  • роддом, родильний будинок – пологовий будинок;

  • прийом визову – приймання виклику;

  • справка – довідка;

  • принімати роди – приймати пологи;

  • прививка – щеплення;

  • невірний діагноз – неправильний діагноз;

  • лічить – лікує;

  • больничний – лікарняний;

  • лікар принімає по понеділкам – лікар приймає щопонедінка;

Зверніть увагу! Через вплив російської мови на українську ви можете почути вживання у місцевому відмінку множини іменників закінчення -ам, -ям. Натомість треба -ах, -ях. Закінчення -ам можна вживати лише у давальному відмінку множини.

При цьому зауважимо, що сполука щопонедінка є стилістично кращою ніж по понеділках.

  • Відноситись до свого здоров'я серйозно – ставитись до свого здоров'я серйозно;

Тож бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я і не забувайте про чистоту мови!