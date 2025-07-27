С уважением и любовью – к каждому, кто носит белый халат как броню добра, 24 Канал предлагает поздравления, которые можно сказать медицинским работникам!

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Когда празднуют День медика?

Работники медицинской сферы ежедневно принимают важные решения, ежедневно имеют дело с рисками и высокой нагрузкой. Их труд заслуживает чествования, в частности – дня посвященного этим специалистам.

В 2023 году Президент Украины подписал указ, который внес изменения и профессиональный праздник работников системы здравоохранения определен на 27 июля. Изменилось и название – "День работников системы здравоохранения Украины".

Выбранная дата не случайна, этот день чествуют святого Пантелеймона – духовного покровителя врачей.

Решение об изменении даты стало символическим шагом в направлении культурной независимости, а также чествования медиков, которые в условиях войны стали настоящими героями – и на передовой, и в тылу.

Поздравления ко Дню медика

27 июля – не просто дата, а день, когда сердце всей страны бьется в унисон с руками, спасающих жизни.

Украина почтила эту профессию выдав несколько марок – "Передовая", 2020 года и "Героические профессии. Ангелы войны", 2024 года – в честь медиков, которые работают спасая военных.

"Героические профессии. Ангелы войны", 2024 / Википедия

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Сегодня – наш поклон тем, кто не боится боли, не устает от вызовов и ежедневно выбирает человечность. Вы – те, кто держит свет даже в самые темные мгновения.



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Спасибо за выдержку, за нежность под маской, за спокойный голос, дающий надежду, и за глаза, в которых – тепло, даже когда весь мир холодеет.

Пусть ваши руки всегда имеют силу,

А сердце – спокойствие и благодарность миру.

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С Днем медика!

Пусть работа приносит удовольствие,

пациенты – благодарность, а дни – немного больше света и тишины.

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Быть медиком – это не про героизм. Это про выбор: каждый день знать, что легко не будет, но все равно оставаться на своем месте.

С уважением и благодарностью поздравляем вас с профессиональным праздником. Пусть рядом всегда будет поддержка, понимание и тот ресурс, что помогает двигаться дальше.

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Поздравляю с Днем медика и желаю всегда находить надежную вакцину от неуверенности и плохого настроения, никогда не ошибаться и с каждым разом одерживать победу над любым заболеванием. Успехов на посту "белых халатов" и большого уважения в жизни.

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Поздравьте знакомых, коллег или семейных врачей в День медицинского работника. Выскажите им слова благодарности и уважения за их труд! 24 Канал поздравляет всех работников медицинской сферы с профессиональным праздником – наше уважение, восхищение и наилучшие пожелания ВАМ!