Коли відзначатимемо День студента у 2023 році в Україні

День студента щороку відзначають 17 листопада. Це свято є міжнародним, тож його святкують у багатьох країнах світу.

З цим святом також пов'язано чимало традицій. Яких саме та як відзначають День студента у різних країнах світу, розповідає Освіта 24.

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Історія свята Дня студента

Історія цієї дати сягає часів Другої світової війни. 28 жовтня 1939 року студенти та викладачі вийшли на мітинг на честь 21-ї річниці створення Чехословаччини. Однак німецькі окупанти придушили демонстрацію і навіть вбили одного студента. Через це спалахнули кількаденні масові акції протесту.

17 листопада понад 1000 студентів німці заарештували і відправили до концтабору. Усі чехословацькі виші закрили.

1941 року у Лондоні на міжнародній зустрічі вирішили саме 17 листопада зробити датою Міжнародного дня студента.

У світі цей день почали відзначати лише з 1946 року, коли відгриміла Друга світова війна.

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Як відзначають День студента в Україні та світі

У нашій державі День студента почали відзначати у 1999 році. Тепер 17 листопада в Україні – не поминальний день, а свято усіх студентів вишів, який вони люблять відзначати гучно. Так, цього дня зазвичай студенти мали короткий навчальний день та вирушали на різноманітні масові заходи. Так було, звичайно, до війни.

Що цікаво, багато вишів мають свої унікальні традиції.

Так, у Києво-Могилянській академії 17 листопада миють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Студенти вірять, що так складуть іспити успішно.

Студенти ж Львівського національного університету імені Івана Франка у цей день одягають пам'ятник Каменяра у спеціальну мантію.

У світі також існує чимало традицій 17 листопада. У Німеччині, до прикладу, це День університетів. У США відбувається чимало змагань, конкурсів тощо. У Великій Британії натомість вшановують загиблих студентів Чехословаччини.