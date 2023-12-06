Як більшовики "репресували" Святого Миколая, і чи існував в українській культурі Дід Мороз

Через зміну календаря українці вперше святкують День Святого Миколая саме 6 грудня. У цей день дітвора з нетерпінням очікує на подарунки.

Чому важливо очікувати на дари саме від Святого Миколая і чи існував в українській культурній традиції Дід Мороз, читайте далі.

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Чи придумали Діда Мороза більшовики?

Мороз в образі діда існував в українському фольклорі. Але він не був добрим стареньким, який приносив дітям радість. В українській демонології його зображали як потвору зі снігу та льоду. Дослідник етнолінгвістики Віталій Жайворонок писав, що Мороз асоціювався зі смертю та шкодою. Його зображали як діда з червоним носом та бородою в бурульках, убраного у сніговий одяг та чоботи з криги.

Добрий Дід Мороз та святкова ялинка прийшли до нас з Німеччини наприкінці 18-го століття.

Миколай ближчий українському серцю

На відміну від Діда Мороза, Святий Миколай – не міфічна і не казкова, а цілком реальна особистість. Він народився приблизно у 270 році на території сучасної Туреччини. Миколая канонізували як Святого за добрі справи. Згодом зародилася традиція на День Миколая робити подарунки малечі. У нашій державі Миколая Чудотворця вшановують здавна. Для українців він – покровитель дітей і тих, хто в дорозі.

Як більшовики заборонили свята та нав'язали Діда Мороза

У кінці 1920-х років комуністична влада здійснила антирелігійну політику з метою знищити всі традиції. Забороняли ставити ялинки та святкувати Новий рік та Різдво. Більшовики "репресували" і Святого Миколая.

Українці натомість дотримувались традицій таємно. Не забували при цьому класти подарунки під подушку дітям у ніч на Миколая. Більшовики також стежили за тим, хто ходить до церкви. Згодом вони таки повернули Новий рік. Однак це було в розпал червоного терору. Автором ідеї був один з головних організаторів Голодомору Павло Постишев. Звісно, це узгодили зі Сталіним. Проте релігійні свята все ще були заборонені.

Напередодні нового 1936 року в газеті з'явилось оголошення про новорічну ялинку для дітей. Тож у всіх закладах почали масово прикрашати ялинки та влаштовувати святкування для дітей з переодягненим Дідом Морозом. Його образ відродили з казок, які були популярними в російській імперії. У них Мороз був жорстоким дідуганом, який заморожував дітей. Його також почали використовувати у пропаганді. Наприклад, під час Другої світової війни його зображали на новорічних листівках з автоматом.

Дід Мороз чи Миколай?

Миколая реабілітували вже за часів Незалежності. Та, чомусь, Дід Мороз продовжив розважати дітлахів на новорічних святкуваннях.

Зауважимо, що той Дід Мороз, яким ми його знаємо зараз, – вигадка комуністичної атеїстичної влади. Це так званий Грінч, що краде Різдво. Тож відроджуймо українські давні традиції та пам'ятаймо, хто є нашим Чудотворцем.