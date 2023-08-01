В Україні змінили дату відзначення Дня української писемності та мови
Джерело:указ Президента України
В Україні змінили дату Дня української писемності та мови. Його більше не відзначатимуть 9 листопада.
Відповідний указ підписав Глава Української держави Володимир Зеленський. Тепер це свято припадатиме на 27 жовтня.
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В Україні змінили дату Дня української писемності та мови
Зміни погодили згідно з новоюліанським церковним календарем. Вони стали чинними 28 липня.Зверніть увагу! Саме у День української писемності та мови українці традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Змінились також і дати інших свят. Зокрема, День Українського козацтва тепер відзначатимемо 1 жовтня замість 14, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня, а не 28. Також День усиновлення буде 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності – 15 липня.
Раніше у ПЦУ заявляли: нині юліанський календар сприймають як пов'язаний з російською церковною культурою. Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії "русского міра" вимагали рішення запровадити у вжиток новоюліанський календар.
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ПЦУ переходить на Новоюліанський календар
- Предстоятель Православної церкви України Епіфаній раніше зазначав, що на новий календар перейдуть з 1 вересня 2023 року.
- До слова, Новоюліанським календарем користуються православні церкви Європи – Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.