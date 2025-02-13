День Валентина не лише для дорослих: як цікаво провести цей день у школі

День святого Валентина в Україні святкують не так давно, але це свято уже популярне. Це свято гарний привід приділити увагу найдорожчим людям – і друзям теж.

День святого Валентина – чудове свято, щоб цікаво провести цей день у школі. А варіанти, як це зробити, пропонує 24 Канал.

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Як прикрасити клас на День Валентина

Це свято відзначають 14 лютого і воно уже має свою символіку – листівки-валентинки, кульки, гірлянди у вигляді сердечок. До свята можна готуватися завчасно, щоб створити чудову веселу атмосферу. У молодших школярів можна запитати завчасно, як вони хочуть провести день.

Прикрасьте класну кімнату – паперові гірлянди, виготовлені власноруч, кульки, стінгазети, сліди святого Валентина у вигляді сердечок, цитати і вірші про кохання, побажання, амурчики – усі ці атрибути створять святкову атмосферу. Не обмежуйте, ані себе, ані учнів, адже навіть найнесподіваніші ідеї можна втілити в життя.

Двері у кохання – прикрасьте двері до класу, нехай це буде своєрідний портал до святкового настрою.

Фотозона – куточок чи стіна у класі, чи у коридорі школи. Можна і не одну. Створіть її у вигляді фоторамки, арки, зигзагу, хвилі. Використайте кульки, паперові квіти та сердечка, пледи та подушки, м'які іграшки, гірлянди.

Фотозона / На Урок

Дрескод цього дня – попросіть, щоб школярі прийшли в одязі чи з аксесуарами певного кольору – червоного, рожевого чи білого. Чи дівчата в рожевому, а хлопці в червоному. Хоча колір можуть обрати і самі школярі. Можна домовитися про червоні краватки-метелики у хлопців, а дівчата зі стрічками, заколками чи іншими прикрасами. Можна виготовити значок-сердечко з фетру чи фоамірану для усіх однокласників – особливість певного класу.

Скринька для валентинок "Анонімний Валентин" – коробка, банка, скринька у класі чи біля. І обов'язково біля учительської – вчителі варті гарних теплих слів.

"Паркан кохання" чи "Дерево сердець" – намалюйте на ватмані паркан, почепіть біля класу і пишіть красиві побажання чи намалюйте дерево з листочками сердечками.

Перерви-цікавинки – кожна перерва маленька вікторина чи конкурс. На перервах можна запропонувати знайти відповіді на запитання:

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романтичні фільми чи книги

вірші про кохання

цитати.

Їх можуть підготувати і самі школярі.

Конкурси до Дня закоханих у школі

Музичні хвилинки – вгадай мелодію чи парні танці під швидку зміну різних мелодій.

Гра на уважність. Конкурс призначений для уважних кавалерів. Хлопці сідають в ряд. Входить дівчина, кожен з учасників уважно вивчає її зовнішній вигляд. Потім вона йде і повертається, змінивши що-небудь у своєму вбранні, зачісці і таке інше. Змін може бути декілька. Хто з учасників виявиться найспостережливішим, той і переможе.

А можна й інший варіант: "Любов з першого погляду".

Пара уважно роздивляється один одного 1 хвилину, а потім повертається спинами. Ведучий чи учитель ставить запитання:

Якого кольору очі в ……?

Якого кольору сорочка……?

Чи є годинник на руці……?

Якого кольору волосся…….?

Яка зачіска……..?

Чи є каблучка, сережки в дівчини……?

Якого кольору волосся в………?

У що взутий ………?

Чи є веснянки на обличчі……..?

Обрати пару для ігор можна за симпатіями, а можна гаданням на ромашці – на пелюстках написати ім'я чи наклеїти фото.

Злагоджена робота в парі. Перед його початком необхідно розкидати по підлозі обгортки від цукерок. Хлопчикам зав'язують очі, дають віники і совки. Їх завдання – із закритими очима зібрати якомога більше папірців, дівчатка при цьому стоять осторонь, спрямовують і підказують.

Спільна робота. Діти в парі використовуючи по одній руці кожного – ліва і права, і зав'язують бант, плетуть косу, одягають ляльку, виготовляють листівку, розмальовують малюнок, складають пазл.

Модельєри. Завдання конкурсу – вигадати ексклюзивне вбрання для своєї дівчини з туалетного паперу чи серветок – змайструвати для неї костюм, а також дати цікаву назву образу. Переможець визначається за оплесками. За згодою можна домовитися про зачіску, прикраси чи навіть макіяж.

Політ кохання. Створити фрази-зізнання в коханні з використання рандомного слова, яке витягнуть за жеребком. Усім учасникам дають звичайнісіньке слово, яке потрібно використати, висловлюючи симпатію своїй "половинці". Це може бути "холодильник" (Кожного разу, коли відкриваю холодильник, я думаю про тебе), "калюжа" (А ті зорі у калюжі, немов твої ясні очі — мрійливі, чарівні), "футбол" (Я навіть пропущу футбол по телевізору, якщо ти погодишся на побачення зі мною) тощо.

Попелюшка. З завчасно підготовленої купи взуття хлопцям треба підібрати туфельку дівчинки. Їхнє завдання: із зав’язаними очима якомога швидше відшукати і одягнути на ніжку "коханої" її власну туфельку. Зазвичай, цей конкурс викликає багато сміху, адже серед взуття неодмінно знайдуться ласти, кросівки 45 розміру, і навіть ковзани.

Розтопи крижинку. Зробити кілька сердечок із льоду у спеціальних формочках. Та сердечка мають бути не простими, а з маленькими призами усередині – наприклад, намистинками чи міністатуетками, а можна і побажання. Завдання кожного учасника – першим розтопити своїм подихом крижане серце і дістати серединку!

Крокодил. Мімікою і жестами зізнатися описати обраницю/обранця і зізнатися в коханні – учасникам слід вгадати кому говорять приємні речі. Можна попередньо підготувати фрази: ти моє серце, ти найкрасивіша, ти як зірка на небі та інші.

Зізнатися в коханні предмету в класі. Підберіть слова, щоб зробити комплімент класній дошці, парті, глобусу, шафці, портрету письменника, карті та іншим предметам. Це викликає сміх у школярів – розважтеся.

Проведіть день цікаво / Freepik

Подумайте про частування з чаєм і печивом наприкінці.

Оберіть свої варіанти з урахуванням віку, характеру та настрою школярів. Проведіть час весело!