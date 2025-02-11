Українська пісня завжди була багата на ніжні та поетичні звертання до коханої жінки. Це не просто слова, а погляд закоханого чоловіка, сповнений любові та захоплення. Які звертання зустрічаються в українських піснях, розповідає 24 Канал.

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Які звертання до коханої в українських піснях

Звертання до коханої в українських піснях дуже різноманітні – це і птахи, і рослини, і небесні світила, і сердечні переживання. Багато з них використовуються і зараз в піснях, а деякі забулися чи змінилися.

Ніжні звертання до коханої в українських піснях – це не просто слова, а ціла поезія, яка здатна зворушити серце і викликати приємні емоції.

З якими птахами асоціювалась кохана:

  • пташка чи пташина,
  • голубонька / голубка,
  • горлиця,
  • ластівка.

Порівняння з небесними тілами передають ніжність, трепет і захоплення перед красою жінки та її недосяжність:

  • зірка / зоря / зіронька;
  • сонце / сонечко;
  • ясочка.

Які порівняння з рослинами та тваринами:

  • квіточка,
  • чічка,
  • ружа,
  • ягідка,
  • рибонька,
  • кізонька,
  • лань.

Крім цих "природних" звертань, українські пісні рясніють іншими ніжними словами, які передають різноманітні грані почуттів:

  • серденько,
  • душа моя,
  • мила,
  • люба,
  • любка,
  • кохана.

"Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!

Ой вийди, вийди, та не барися,
Моє серденько розвеселися.

Ой вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, дорогий кришталю!" .

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Чи інша пісня:

"Вийду на горбочок,
Заграю в листочок —
Пізнавай, миленька,
Чий це голосочок."

І ще приклад:

"– Ой зійди, зійди, ясен місяцю,
Як млиновеє коло,
Ой вийди, вийди, серце-дівчино,
Та промов до мене слово".

Це універсальні слова, які завжди доречні, коли хочеться виразити свої почуття. Вони використовувалися і в українській художній літературі:

  1. "Добридень тобі, моя ясочко!" (Михайло Коцюбинський);
  2. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!.." (Степан Васильченко);
  3. "Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любов Забашта).

Фіолет "Кохана": дивіться відео

Ніжні звертання в українських піснях виконують кілька важливих функцій:

  • Підкреслюють індивідуальність коханої. Кожне звертання – це своєрідний комплімент, який підкреслює особливі якості жінки.
  • Створюють романтичний настрій. Ніжні слова допомагають передати глибину почуттів і створити атмосферу ніжності, турботи, поваги та закоханості.
  • Зберігають традиції. Ці звертання є частиною української культурної спадщини і передають з покоління в покоління цінності та бачення українців.

Звертайтеся ніжно до коханої!