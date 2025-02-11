Українська пісня завжди була багата на ніжні та поетичні звертання до коханої жінки. Це не просто слова, а погляд закоханого чоловіка, сповнений любові та захоплення. Які звертання зустрічаються в українських піснях, розповідає 24 Канал.
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Які звертання до коханої в українських піснях
Звертання до коханої в українських піснях дуже різноманітні – це і птахи, і рослини, і небесні світила, і сердечні переживання. Багато з них використовуються і зараз в піснях, а деякі забулися чи змінилися.
Ніжні звертання до коханої в українських піснях – це не просто слова, а ціла поезія, яка здатна зворушити серце і викликати приємні емоції.
З якими птахами асоціювалась кохана:
- пташка чи пташина,
- голубонька / голубка,
- горлиця,
- ластівка.
Порівняння з небесними тілами передають ніжність, трепет і захоплення перед красою жінки та її недосяжність:
- зірка / зоря / зіронька;
- сонце / сонечко;
- ясочка.
Які порівняння з рослинами та тваринами:
- квіточка,
- чічка,
- ружа,
- ягідка,
- рибонька,
- кізонька,
- лань.
Крім цих "природних" звертань, українські пісні рясніють іншими ніжними словами, які передають різноманітні грані почуттів:
- серденько,
- душа моя,
- мила,
- люба,
- любка,
- кохана.
"Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!
Ой вийди, вийди, та не барися,
Моє серденько розвеселися.
Ой вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, дорогий кришталю!" .
"Над Бугом рікою":дивіться відео
Чи інша пісня:
"Вийду на горбочок,
Заграю в листочок —
Пізнавай, миленька,
Чий це голосочок."
І ще приклад:
"– Ой зійди, зійди, ясен місяцю,
Як млиновеє коло,
Ой вийди, вийди, серце-дівчино,
Та промов до мене слово".
Це універсальні слова, які завжди доречні, коли хочеться виразити свої почуття. Вони використовувалися і в українській художній літературі:
- "Добридень тобі, моя ясочко!" (Михайло Коцюбинський);
- "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!.." (Степан Васильченко);
- "Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любов Забашта).
Фіолет "Кохана": дивіться відео
Ніжні звертання в українських піснях виконують кілька важливих функцій:
- Підкреслюють індивідуальність коханої. Кожне звертання – це своєрідний комплімент, який підкреслює особливі якості жінки.
- Створюють романтичний настрій. Ніжні слова допомагають передати глибину почуттів і створити атмосферу ніжності, турботи, поваги та закоханості.
- Зберігають традиції. Ці звертання є частиною української культурної спадщини і передають з покоління в покоління цінності та бачення українців.
Звертайтеся ніжно до коханої!