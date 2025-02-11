Украинская песня всегда была богата на нежные и поэтические обращения к любимой женщине. Это не просто слова, а взгляд влюбленного мужчины, полон любви и восхищения. Какие обращения встречаются в украинских песнях, рассказывает 24 Канал.

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Какие обращения к любимой в украинских песнях

Обращение к любимой в украинских песнях очень разнообразны – это и птицы, и растения, и небесные светила, и сердечные переживания. Многие из них используются и сейчас в песнях, а некоторые забылись или изменились.

Нежные обращения к любимой в украинских песнях – это не просто слова, а целая поэзия, которая способна растрогать сердце и вызвать приятные эмоции.

С какими птицами ассоциировалась любимая:

птичка или птичка,

или голубушка / голубка,

горлица,

ласточка.

Сравнение с небесными телами передают нежность, трепет и восхищение перед красотой женщины и ее недосягаемость:

звезда / звезда / звездочка;

солнце / солнышко;

ясочка.

Какие сравнения с растениями и животными:

цветочек,

чичка,

ружа,

ягодка,

рыбка,

козочка,

лань.

Кроме этих "естественных" обращений, украинские песни изобилуют другими нежными словами, которые передают разнообразные грани чувств:

"серденько",

душа моя,

милая,

люба,

любка,

"кохана".

"Сонце низенько, вечір близенько,

Вийди до мене, моє серденько!

Ой вийди, вийди, та не барися,

Моє серденько розвеселися.

Ой вийди, вийди, серденько Галю,

Серденько, рибонько, дорогий кришталю!" .

"Над Бугом рекой": смотрите видео

Или другая песня:

"Вийду на горбочок,

Заграю в листочок —

Пізнавай, миленька,

Чий це голосочок."

И еще пример:

"– Ой зійди, зійди, ясен місяцю,

Як млиновеє коло,

Ой вийди, вийди, серце-дівчино,

Та промов до мене слово".

Это универсальные слова, которые всегда уместны, когда хочется выразить свои чувства. Они использовались и в украинской художественной литературе:

"Добридень тобі, моя ясочко!" (Михаил Коцюбинский); "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!.." (Степан Васильченко); "Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любовь Забашта).

Фиолет "Кохана": смотрите видео

Нежные обращения в украинских песнях выполняют несколько важных функций:

Подчеркивают индивидуальность любимой. Каждое обращение – это своеобразный комплимент, который подчеркивает особые качества женщины.

Каждое обращение – это своеобразный комплимент, который подчеркивает особые качества женщины. Создают романтическое настроение. Нежные слова помогают передать глубину чувств и создать атмосферу нежности, заботы, уважения и влюбленности.

Нежные слова помогают передать глубину чувств и создать атмосферу нежности, заботы, уважения и влюбленности. Сохраняют традиции. Эти обращения являются частью украинского культурного наследия и передают из поколения в поколение ценности и видение украинцев.

Обращайтесь нежно к любимой!