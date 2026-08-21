"Гроші йдуть за студентом": що варто знати про гранти й підтримку вступників у 2026 році

Уряд офіційно продовжив та суттєво розширив реалізацію програми академічних грантів на 2026 рік. Відтепер державна підтримка, яка допомагає частково або повністю покрити вартість контрактного навчання, поширюється не лише на бакалаврат, а й на вступників до магістратури.

Це означає, що більше здобувачів отримають допомогу для оплати навчання, а сам грант покриватиме більшу частину його вартості. Про це свідчать дані з офіціного сайту МОН.

Якими будуть суми грантів?

Розмір фінансової допомоги визначається індивідуально за результатами зовнішнього оцінювання. Для здобувачів бакалаврського рівня, а також медичної, фармацевтичної та ветеринарної магістратури, базовий грант першого рівня становить 18 500 гривень.

Ця сума надається, якщо два предмети НМТ складено на 150 і більше балів, а для спеціальностей з особливою підтримкою поріг знижено до 140 балів.

Грант другого рівня у розмірі 27 000 гривень передбачений для тих, хто склав два предмети НМТ на 170 і більше балів.

На що розраховувати магістрам?

Здобувачі магістратури, які вступили у 2026 році на основі ступеня бакалавра, також отримали право на базові гранти.

Грант першого рівня у сумі 27 000 гривень призначається, якщо випробування (ЄВІ, ЄФВВ або ЄДКІ) складено на 140 і більше балів, або 130 балів для пріоритетних напрямків.



призначається, якщо випробування (ЄВІ, ЄФВВ або ЄДКІ) складено на 140 і більше балів, або 130 балів для пріоритетних напрямків. Грант другого рівня сягає 40 000 гривень і вимагає результату від 160 балів з кожного з двох предметів. Результати внутрішнього оцінювання у закладах вищої освіти для надання грантів не враховуються.

Для яких спеціальностей діють коефіцієнти?

До базової суми застосовуються спеціальні коефіцієнти, які збільшують підтримку для стратегічно важливих державі напрямів.

Коефіцієнт 1,5 діє для галузей освіти, природничих наук, математики та статистики, інженерії, виробництва та будівництва, а також сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини та спеціальності "Терапія та реабілітація".

Коефіцієнт 1,3 застосовується до мистецьких спеціальностей, інформаційних технологій, охорони здоров'я (медицина, педіатрія, медична психологія, медсестринство, фармація) та окремих філологічних напрямків (українська та кримськотатарська мови, фольклористика).

Важливо! Якщо спеціальність не входить до цих переліків, коефіцієнт становить 1.

Окремий підвищувальний коефіцієнт 1,5 зберігається для підтримки молоді у прифронтових регіонах. Він застосовується до вступників, які цьогоріч здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях і обрали навчання у закладах вищої освіти саме в цих областях.

Цей коефіцієнт не діє, якщо абітурієнт виїжджає на навчання до іншого регіону або якщо вступник з іншої області приїжджає до прифронтового ЗВО.

Хто не зможе отримати грант?

Фінансування неможливо отримувати одночасно з іншою державною підтримкою, наприклад, навчаючись за кошти бюджету або Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Також грант анулюється, якщо вступник відмовився від рекомендованого бюджетного місця. Грант першого рівня не надається для спеціальностей галузі "Бізнес, адміністрування та право", економіки, міжнародних відносин, журналістики, готельно-ресторанної справи, туризму та більшості спеціалізацій філології.

Як отримати грант?

Механізм працює за принципом "гроші йдуть за студентом". Це безповоротна допомога, яку не потрібно відпрацьовувати після випуску.

Окремо подавати заяву не потрібно: електронний сертифікат формується автоматично на базі даних ЄДЕБО і надходить у застосунок "Дія".

Здобувачу необхідно відкрити сповіщення, перевірити дані та підтвердити згоду за допомогою КЕП "Дія.Підпис". Після цього Міністерство освіти і науки України затверджує надання гранту наказом і перераховує кошти безпосередньо закладу освіти двома платежами.

Довідка. Сертифікати для вступників 2026 року почнуть формуватися з 15 вересня.

Програма передбачає гнучкість: якщо грант було припинено через відрахування, його можна поновити протягом двох років при поверненні до навчання. Також передбачено повторне формування сертифіката у разі технічних збоїв.

Крім того, розширено строки подачі документів для осіб, які відшкодовують кошти за попереднє незавершене бюджетне навчання.

Які ще зміни закріпив закон?

Окрім академічних грантів, новий закон №10399 офіційно закріплює ще 4 види підтримки: соціальні, спеціальні, гранти Героїв та окремі гранти для підготовки офіцерів запасу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2024 році держава вперше запровадила гранти для вступників на бакалаврат як експеримент.

Упродовж двох вступних кампаній таку фінансову підтримку отримали понад 25 тисяч здобувачів, а тепер, з ухваленням повноцінного законодавства, ця модель стає невіддільною частиною української освітньої системи, яка повноцінно запрацює з 1 січня 2027 року.