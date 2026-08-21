Это означает, что больше абитуриентов получат помощь в оплате обучения, а сам грант покроет большую часть его стоимости. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта МОН .

Какими будут суммы грантов?

Размер финансовой помощи определяется индивидуально по результатам внешнего оценивания. Для абитуриентов бакалаврского уровня, а также медицинской, фармацевтической и ветеринарной магистратуры базовый грант первого уровня составляет 18 500 гривен.

Эта сумма предоставляется, если по двум предметам НМТ набрано 150 и более баллов, а для специальностей с особой поддержкой порог снижен до 140 баллов.

Грант второго уровня в размере 27 000 гривен предусмотрен для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170 и более баллов.

Что могут рассчитывать магистранты?

Аспиранты магистратуры, поступившие в 2026 году на основе степени бакалавра, также получили право на базовые гранты.

Грант первого уровня в размере 27 000 гривен назначается, если экзамены (ЕВИ, ЕФВВ или ЕДКИ) сданы на 140 и более баллов, или на 130 баллов для приоритетных направлений.



назначается, если экзамены (ЕВИ, ЕФВВ или ЕДКИ) сданы на 140 и более баллов, или на 130 баллов для приоритетных направлений. Грант второго уровня составляет 40 000 гривен и требует результата от 160 баллов по каждому из двух предметов. Результаты внутреннего оценивания в высших учебных заведениях для предоставления грантов не учитываются.

Для каких специальностей действуют коэффициенты?

К базовой сумме применяются специальные коэффициенты, которые увеличивают поддержку для стратегически важных для государства направлений.

Коэффициент 1,5 действует для отраслей образования, естественных наук, математики и статистики, инженерии, производства и строительства, а также сельского, лесного, рыбного хозяйства, ветеринарной медицины и специальности "Терапия и реабилитация".

Коэффициент 1,3 применяется к художественным специальностям, информационных технологий, здравоохранения (медицина, педиатрия, медицинская психология, сестринское дело, фармация) и отдельных филологических направлений (украинский и крымскотатарский языки, фольклористика).

Важно! Если специальность не входит в эти перечни, коэффициент составляет 1.

Отдельный повышающий коэффициент 1,5 сохраняется для поддержки молодежи в прифронтовых регионах. Он применяется к абитуриентам, которые в этом году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях и выбрали обучение в высших учебных заведениях именно в этих областях.

Этот коэффициент не действует, если абитуриент уезжает на обучение в другой регион или если абитуриент из другой области приезжает в прифронтовое вуз.

Кто не сможет получить грант?

Финансирование невозможно получать одновременно с другой государственной поддержкой, например, обучаясь за счет средств бюджета или Фонда социального страхования на случай безработицы.

Также грант аннулируется, если абитуриент отказался от рекомендованного бюджетного места. Грант первого уровня не предоставляется для специальностей в области "Бизнес, администрирование и право", экономики, международных отношений, журналистики, гостинично-ресторанного дела, туризма и большинства специализаций филологии.

Как получить грант?

Механизм работает по принципу "деньги следуют за студентом". Это безвозвратная помощь, которую не нужно отрабатывать после выпуска.

Отдельно подавать заявление не нужно: электронный сертификат формируется автоматически на основе данных ЕДЕБО и поступает в приложение "Дия".

Абитуриенту необходимо открыть уведомление, проверить данные и подтвердить согласие с помощью КЭП "Дия.Подпись". После этого Министерство образования и науки Украины утверждает предоставление гранта приказом и перечисляет средства непосредственно учебному заведению двумя платежами.

Справка. Сертификаты для абитуриентов 2026 года начнут формироваться с 15 сентября.

Программа предусматривает гибкость: если грант был приостановлен из-за отчисления, его можно возобновить в течение двух лет при возвращении к обучению. Также предусмотрено повторное формирование сертификата в случае технических сбоев.

Кроме того, продлены сроки подачи документов для лиц, возмещающих средства за предыдущее незавершенное обучение по государственному финансированию.

Что еще закрепил закон?

Помимо академических грантов, новый закон № 10399 официально закрепляет еще 4 вида поддержки: социальные, специальные, гранты Героев и отдельные гранты для подготовки офицеров запаса.

Напомним, ранее мы писали, что в 2024 году государство впервые ввело гранты для абитуриентов бакалавриата в качестве эксперимента.

В ходе двух приемных кампаний такую финансовую поддержку получили более 25 тысяч абитуриентов, а теперь, с принятием полноценного законодательства, эта модель становится неотъемлемой частью украинской системы образования, которая полноценно заработает с 1 января 2027 года.