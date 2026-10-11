Не "дєвушка", а українською: як чемно звернутися до молодої особи

Ми часто звертаємося до незнайомих людей автоматично, не замислюючись над словами. А деякі чужинські форми так міцно закріпилися в побуті, що вже й не помічаємо.

Та українська має свої усталені форми звертань, зокрема і до "дєвушки" – чемно, доброзичливо й без суржику. А як саме, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "дєвушка" – як звертатися до дівчат українською?

Ми часто навіть не помічаємо, як звичні слова з іншої мови закріплюються в нашому повсякденному мовленні. А з часом починаємо сприймати їх як щось цілком природне. Та українська має власні, колоритні й водночас ввічливі звертання, які варто повертати в щоденне спілкування.

А чому не "дєвушка" чи "дєвчушка"? Тому що це російські слова, яким в українській мові відповідають – "дівчина" (молода незаміжня особа жіночої статі) та "дівчинка" чи "дівча" (дитина жіночої статі) – залежно від віку й контексту.

Пісня "Ішло дівча лучками": дивіться відео

То як звернутися до незнайомої "дєвушки", щоб це звучало природно українською? Варіантів більше, ніж здається!

"Дівчино!" – просте й нейтральне звертання. Наприклад: "Дівчино, ви загубили рукавичку!"

– просте й нейтральне звертання. Наприклад: "Дівчинко!" – звучить лагідно й ніжно. Найкраще пасує до дитини або в теплому, близькому спілкуванні.

– звучить лагідно й ніжно. Найкраще пасує до дитини або в теплому, близькому спілкуванні. "Панянко!" чи "Панно!" – красиві українські звертання з ноткою старосвітської ввічливості. Додають словам особливого шарму.

– красиві українські звертання з ноткою старосвітської ввічливості. Додають словам особливого шарму. "Панночко!" – пестливе, майже казкове звертання. Чудово звучить у певній ситуації, але не завжди пасує до повсякденного спілкування.

– пестливе, майже казкове звертання. Чудово звучить у певній ситуації, але не завжди пасує до повсякденного спілкування. "Пані!" – ввічливий і доречний варіант, коли звертаємося до незнайомої дорослої жінки. Наприклад: "Пані, підкажіть, будь ласка, котра година?"

"Перепрошую!", "Вибачте, будь ласка!" – найпростіший вихід, коли потрібно привернути увагу незнайомої людини й не хочеться добирати звертання.

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток, або Міжнародний день дівчат, – це день, проголошений Організацією Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до дискримінації та гендерної нерівності, з якими стикаються дівчата в різних країнах світу. Його відзначають щороку у жовтні з 2012 року.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

В цей день пригадаймо не лише про повагу до дівчат та їхні права, а й про слова, якими ми цю повагу виявляємо.

З Міжнародним днем дівчаток / Pinterest

Чому саме "панянко"?

Це не вигадане сучасне слово й не просто красива заміна російського звертання. "Панянка" – слово, яке давно існує в українській мові. Його фіксують і Словник української мови у 20 томах, і Словник Бориса Грінченка.

Звертання "панянко" все частіше можна почути в офіційних та невимушених розмовах, коли хочеться висловитися привітно, трохи грайливо або з ноткою старосвітської чемності.

Українська має чимало гарних звертань – варто лише дати їм місце у своєму мовленні.

Тож нехай у нашому мовленні буде більше поваги – і до тих, до кого звертаємося, і до української мови.