Що цікаво, це свято заснували у 2011 році, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила відповідну резолюцію. Головна мета цього дня – визнати права дівчаток та привернути глобальну увагу до проблем, з якими вони стикаються по всьому світу, пише LifeStyle24 з посиланням на UNICEF.

Водночас це свято спрямоване на те, щоб підвищити обізнаність про гендерну нерівність та дискримінацію, які зачіпають неповнолітніх жінок у різних країнах. Ця нерівність охоплює критично важливі сфери життя, зокрема доступ до освіти, соціальні права, медичне обслуговування, а також захист від насильства та примусових шлюбів у дитячому віці.

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання у картинках, прозі та віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та розкажіть їм важливе значення цього дня.

Міжнародний день дівчат 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток! Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог у всіх починаннях і прагненнях та багато усмішок. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, веселої пісні та радісної новини!

***

Сьогодні, в Міжнародний день дівчаток, бажаю здійснення мрії! Щоб усі навколо тішили, дивували, обіймали й цінували! Нехай друзі будуть віддані та завжди допомагають, веселять, розважають і не дозволять сумувати навіть у дуже похмурий день!

Привітання з Міжнародним днем дівчат 2025

***

День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо сьогодні,

Разом з сонцем встаньмо – зрання

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

***

З Міжнародним днем ​​дівчат,

Моє вітання приймай!

І будь завжди вільною,

Про свої права не забувай!

Привітання з Міжнародним днем дівчат 2025

***

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток! Щастя, сміху, любові, задоволень, подорожей, здоров'я тобі! Сяй, як зірка, і йди по життю з гордо піднятою головою та усмішкою!

***

Нехай Міжнародний день дівчаток принесе найкраще та найдобріше, що є на світі. Нехай у твоїх маленьких оченятах запалиться справжній вогник любові та щастя. Бажаю пізнати це щире почуття і вдосталь насолодитися ним.

Привітання з Міжнародним днем дівчат 2025

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат

Сердечно вас поспішаю привітати, малят.

Нехай голосок ваш буде дзвінким,

А життя від щастя п’янким.

***

Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,

Без сумніву, прекрасним!

Бажаю щастя яскравих намистин,

А й життя м'якості атласної!

