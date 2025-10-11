Что интересно, этот праздник основали в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. Главная цель этого дня – признать права девочек и привлечь глобальное внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются по всему миру, пишет LifeStyle24 со ссылкой на UNICEF.
В то же время этот праздник направлен на то, чтобы повысить осведомленность о гендерном неравенстве и дискриминации, которые затрагивают несовершеннолетних женщин в разных странах. Это неравенство охватывает критически важные сферы жизни, в частности доступ к образованию, социальные права, медицинское обслуживание, а также защиту от насилия и принудительных браков в детском возрасте.
Смотрите также Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и расскажите им важное значение этого дня.
Международный день девочек 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Международным днем девочек! Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед во всех начинаниях и стремлениях и много улыбок. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, веселой песни и радостной новости!
***
Сегодня, в Международный день девочек, желаю исполнения мечты! Чтобы все вокруг радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не позволят грустить даже в очень хмурый день!
Поздравления с Международным днем девушек 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
День дівчаток міжнародний
Ми відзначимо сьогодні,
Разом з сонцем встаньмо – зрання
Загадаємо бажання:
Щоб любові вистачало,
Й радості було не мало!
***
З Міжнародним днем дівчат,
Моє вітання приймай!
І будь завжди вільною,
Про свої права не забувай!
Поздравления с Международным днем девушек 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляю с Международным днем девочек! Счастья, смеха, любви, удовольствий, путешествий, здоровья тебе! Сияй, как звезда, и иди по жизни с гордо поднятой головой и улыбкой!
***
Пусть Международный день девочек принесет лучшее и самое доброе, что есть на свете. Пусть в твоих маленьких глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья. Желаю познать это искреннее чувство и вдоволь насладиться им.
Поздравление с Международным днем девушек 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
З нагоди Міжнародного дня дівчат
Сердечно вас поспішаю привітати, малят.
Нехай голосок ваш буде дзвінким,
А життя від щастя п’янким.
***
Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,
Без сумніву, прекрасним!
Бажаю щастя яскравих намистин,
А й життя м'якості атласної!
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.