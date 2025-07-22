Звідки взялась цифра "дев’яносто" та чи правильно нині казати "дев’ятдесять"

Багатьом іноземцям складно вивчати українські числівники, оскільки деякі вибиваються з логічного ряду. Але історично – усе логічно.

Чому вирізняється числівник "дев'яносто", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Віки Хмельницької.

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Чому "дев'яносто" вирізняється?

Серед найскладніших тем для вивчення в українській мові для іноземців є теми місяців та числівників. І складність не лише у вимові, а й у деякій нелогічності – при вивченні десятків вирізняються сорок та дев'яносто.

Числівник "дев’яносто" має цікаву й давню історію, яка трохи вибивається з логіки інших числівників типу п’ятдесят, шістдесят, вісімдесят. Чому ж у наступному десятку з'являється незрозумілий елемент -сто? Але все не так хаотично, як здається!

Слово "дев’яносто" походить з праслов’янської мови, йому ймовірно, близько 1000 років. А свою конструкцію обґрунтовує просто – позначає дев'ять десятків до ста. Інша версія – пряме поястення дев’ять-до-ста, з наступною заміною д на н.

У давнину це була логічна конструкція, яка вказувала на кількість, близьку до ста, але не повну сотню. А лемент "-сто" підкреслює наближення до цієї межі.

Свого часу появу слова "дев'яносто" приписували формуванню сучасної російської мови – його вигадали російські філологи для спрощення. А звідти воно перекочувало в українську мову. Однак – це фейк, який доводять словники української мови початку ХХ століття.

У 1930-х роках у "Правописному словнику" Григорія Голоскевича "дев’яносто" вже було основною формою, хоча "дев’ятдесят" теж згадувалося.

Ще одним доказом давнього існування слова "дев'яносто" є згадка цього числівника у давньопольській мові dziewiętnosto (1420 рік), але поступово він змінився на – dziewięćdziesiąt. Тому росіяни до творення цього слова, точно не причетні.

Звідки взялося "дев'яносто": дивіться відео

Чи існує слово "дев’ятдесят"?

У багатьох слов’янських мовах (наприклад, польській, чеській) вживається форма "дев’ятдесят", яка логічно продовжує ряд: п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят. В українській мові дев’ятдесят теж існує, але переважно у діалектах – південно-західних говірках, саме так можуть казати на Закарпатті.

Хоча використання такого звучання числівника теж допустиме у публіцистиці та розмовному стилі. Тому "дев'ятдесят" можна почути й на радіо, і знайти в літературі – це не є помилка, а логічний розвиток мови.

"Мила вітчизна моя – Сульмон, на джерела багатий;

Дев’ятдесят туди миль треба від Рима пройти (Микола Зеров)".

Але офіційно ми послуговуємося цифрою – дев'яносто.

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