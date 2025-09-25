Дірка чи отвір – чи є різниця між цими поняттями в українській мові
- Слова "дірка" та "отвір" в українській мові мають синонімічні значення, але різниця полягає у їхньому функціоналі.
- "Отвір" вживається для позначення пустого місця в суцільному об'єкті, тоді як "дірка" може використовуватися в прямому і переносному значеннях.
В українській мові дуже багато синонімів, майже до кожного слова їх можна підібрати. Та чи справді усі слова-синоніми мають одне значення?
Чи є різниця і яка між поняттями "дірка" та "отвір", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення телеграм-каналу "Мовний трибунал".
Яка різниця між "діркою" та "отвором"?
Може здатися, що слова "дірка" та "отвір" – це слова-синоніми, які абсолютно взаємозамінні. Так, в словниках української мови ми можемо зустріти таке твердження. Однак, якщо заглибитися у пояснення, то одне з них – багатозначне слово, і не в усіх випадках, його можна замінити. Розбираймося!
Обидва слова позначають пустоту або наскрізне місце в чому-небудь. Проте варто звернути увагу, що різниця між ними проявляється не у визначені, а у функціоналі цих понять.
Отвір – це пусте, відкрите місце в чому-небудь суцільному; діра, відтулина, щілина.
Дірка – це щілина, отвір у чому-небудь. Втім, це слово можна вживати як у прямому, так і переносному значенні, коли на "отвір" по змісту не заміниш.
Ресурс "Горох" наводить кілька значень слова "дірка":
- Щілина, отвір у чому-небудь.
- Заглибина в чому-небудь.
- Розірване або протерте місце на одязі, взутті.
Однак, дірка чи діра можна казати і у переносному значенні:
- Як зневажливе про місцевість – те саме, що грушина – в яку діру ми приїхали.
- Як нестача, відсутність чого-небудь – фінансова діра.
- Як прогалина, недолік, хиба – діра у законі.
У цих випадках, слово "дірка" неможливо замінити на "отвір", бо ми втратимо зміст речення.
Однак, як технічний термін слово "отвір" використовується як цілеспрямована дія – отвір в дереві чи металі під болт, чи шуруп, отвір-петелька на одязі, отвір в стіні під вікно чи двері.
А слово "дірка" асоціюється з випадковим пошкодженням чи зумисними агресивними діями.
Стосовно фото, то у скелі – отвір!
Схожа ситуація зі словами "втамовувати" та "вгамовувати", якщо пояснюємо про свої відчуття спраги чи голоду. Дізнавайтеся про значення слів та вживайте їх правильно!