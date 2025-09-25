Дырка или отверстие – есть ли разница между этими понятиями в украинском языке
- Слова "дырка" и "отверстие" в украинском языке имеют синонимичные значения, но разница заключается в их функционале.
- "Отверстие" употребляется для обозначения пустого места в сплошном объекте, тогда как "дырка" может использоваться в прямом и переносном значениях.
В украинском языке очень много синонимов, почти к каждому слову их можно подобрать. Но действительно ли все слова-синонимы имеют одно значение?
Есть ли разница и какая между понятиями "дырка" и "отверстие", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения телеграмм-канала "Мовний трибунал".
Какая разница между "дыркой" и "отверстием"?
Может показаться, что слова "дырка" и "отверстие" – это слова синонимы, которые абсолютно взаимозаменяемы. Так, в словарях украинского языка мы можем встретить такое утверждение. Однако, если углубиться в объяснение, то одно из них – многозначное слово, и не во всех случаях, его можно заменить. Давайте разбираться!
Оба слова обозначают пустоту или сквозное место в чем-либо. Однако стоит обратить внимание, что разница между ними проявляется не в определении, а в функционале этих понятий.
Отверстие – это пустое, открытое место в чем-либо сплошном; дыра, оттуда, щель.
Дыра – это щель, отверстие в чем-либо. Впрочем, это слово можно употреблять как в прямом, так и переносном значении, когда на "отверстие" по смыслу не заменишь.
Ресурс "Горох" приводит несколько значений слова "дырка":
- Щель, отверстие в чем-либо.
- Углубление в чем-либо.
- Разорванное или протертое место на одежде, обуви.
Однако, дырка или дыра можно говорить и в переносном значении:
- Как пренебрежительное о местности – то же, что груша – в какую дыру мы приехали.
- Как недостаток, отсутствие чего-либо – финансовая дыра.
- Как пробел, недостаток, недостаток – дыра в законе.
В этих случаях, слово "дырка" невозможно заменить на "отверстие", потому что мы потеряем смысл предложения.
Однако, как технический термин слово "отверстие" используется как целенаправленное действие – отверстие в дереве или металле под болт, или шуруп, отверстие петелька на одежде, отверстие в стене под окно или дверь.
А слово "дырка" ассоциируется со случайным повреждением или умышленными агрессивными действиями.
Относительно фото, то в скале – отверстие!
Похожая ситуация со словами "вгамовувати" и "втамовувати", если объясняем о своих ощущениях жажды или голода. Узнавайте о значении слов и употребляйте их правильно!