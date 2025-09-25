Укр Рус
25 сентября, 16:39
Дырка или отверстие – есть ли разница между этими понятиями в украинском языке

Алеся Кух
Основні тези
  • Слова "дырка" и "отверстие" в украинском языке имеют синонимичные значения, но разница заключается в их функционале.
  • "Отверстие" употребляется для обозначения пустого места в сплошном объекте, тогда как "дырка" может использоваться в прямом и переносном значениях.

В украинском языке очень много синонимов, почти к каждому слову их можно подобрать. Но действительно ли все слова-синонимы имеют одно значение?

Есть ли разница и какая между понятиями "дырка" и "отверстие", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения телеграмм-канала "Мовний трибунал".

Какая разница между "дыркой" и "отверстием"?

Может показаться, что слова "дырка" и "отверстие" – это слова синонимы, которые абсолютно взаимозаменяемы. Так, в словарях украинского языка мы можем встретить такое утверждение. Однако, если углубиться в объяснение, то одно из них – многозначное слово, и не во всех случаях, его можно заменить. Давайте разбираться!

Оба слова обозначают пустоту или сквозное место в чем-либо. Однако стоит обратить внимание, что разница между ними проявляется не в определении, а в функционале этих понятий.

Отверстие – это пустое, открытое место в чем-либо сплошном; дыра, оттуда, щель.

Дыра – это щель, отверстие в чем-либо. Впрочем, это слово можно употреблять как в прямом, так и переносном значении, когда на "отверстие" по смыслу не заменишь.

Ресурс "Горох" приводит несколько значений слова "дырка":

  • Щель, отверстие в чем-либо.
  • Углубление в чем-либо.
  • Разорванное или протертое место на одежде, обуви.

Однако, дырка или дыра можно говорить и в переносном значении:

  • Как пренебрежительное о местности – то же, что груша – в какую дыру мы приехали.
  • Как недостаток, отсутствие чего-либо – финансовая дыра.
  • Как пробел, недостаток, недостаток – дыра в законе.

В этих случаях, слово "дырка" невозможно заменить на "отверстие", потому что мы потеряем смысл предложения.

Однако, как технический термин слово "отверстие" используется как целенаправленное действие – отверстие в дереве или металле под болт, или шуруп, отверстие петелька на одежде, отверстие в стене под окно или дверь.

А слово "дырка" ассоциируется со случайным повреждением или умышленными агрессивными действиями.

Относительно фото, то в скале – отверстие!

Похожая ситуация со словами "вгамовувати" и "втамовувати", если объясняем о своих ощущениях жажды или голода. Узнавайте о значении слов и употребляйте их правильно!