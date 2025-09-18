Так что жажду мы "вгамовуємо" или "втамовуємо" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Всем знакомо чувство жажды или голода и желание как можно быстрее его приглушить и удовлетворить.

В словарях украинского языка есть два слова "втамовувати / утамовувати" і "вгамовувати / угамовувати" которые можно использовать для этого случая, и на самом деле они так похожи, или отличаются значением?

Не все так просто, потому что эти слова многозначны и используются в разных случаях.

Слова "втамувати", "утамувати" или "тамувати" – означает удовлетворять потребность в чем-то, какое-то желание, обычно голод, жажду.

Нізчимний суп майже не тамував голоду. Сеспель повсякчас відчував себе голодним. (Юрий Збанацький).

Утамувала левиця жагу, із джерела напившись. (Николай Зеров).

Стара Беатріче намагається заснути і сном втамувати голод. (Юрий Винничук).

У слова "тамувати" есть более широкое использование, его можно использовать как к физическим ощущениям, так и к эмоциям. Тамуют – боль, смех, жажду приключений, кашель, плач, кровь, волнение, страх. Именно оно добавляет художественной образности в литературе.

– Живемо... Звичайнісінька рана... Ага, друга. Ух, ти!.. Тамуй кров! Затискуй! (Александр Довженко).

Чим ближче підходила вона до чорної смуги лісу, тим ставало їй страшніше. Та вона тамувала в собі отой мимовільний страх. (Анатолий Шиян).

Їй [весні] додають сили й краси не самі солов'їні співи, але й пахощі, що забивають дух, тамують биття серця і паморочать свідомість. (Юрій Смолич).

Нона .. кусала губи, тамуючи сміх . (Юрий Мушкетик).

Привели моряки його [судно], кинули в затоці й пішли собі, розпаливши апетити степових шукачів пригод. Не тільки такі, як Віталик, тамували тут пригодницьку свою жагу, а й серйозні дядьки. (Олесь Гончар)

А слова "вгамувати" или "угамувати" можно говорить и в отношении жажды, и голода, но чаще всего и точнее, чтобы заглушить, развеять чье-либо беспокойство, тревогу, волнение, страх, гнев, вернуть равновесие, покой.

– Тихше, тихше, – вгамовувала кузину Ольга (Ірина Вільде).

Щоб угамувати гнів пана станового, я повернувся до його й почав стиха казати. (Панас Мирний).

Вгамуйте, заглушіть попрошене ридання. (Микола Зеров).

То есть, слово "угамувати" ближе по значению к – успокоить, утешить, успокоить, утешить.

Конечно, если вы скажете, что "я спрагу втамувала" или "я спрагу вгамувала", лексической ошибки не будет, как с словами "взаємно" и "навзаєм".

Но если хотите звучать выразительно и разнообразно, то разделите понятия:

физические ощущения – голод, жажду, боль, кровь мы – втамувати;

эмоции – страх, гнев, волнение, отчаяние – тамувати или вгамувати.

Обратите внимание! При переводе на русский язык слов – вгамувати, втамувати, утамувати, тамувати, вы получите только одно слово – утолить. А угамувати – успокоить. Цените разнообразие украинского языка!

Говорите красиво на украинском!