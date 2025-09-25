Чи є різниця і яка між поняттями "дірка" та "отвір", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення телеграм-каналу "Мовний трибунал".

Яка різниця між "діркою" та "отвором"?

Може здатися, що слова "дірка" та "отвір" – це слова-синоніми, які абсолютно взаємозамінні. Так, в словниках української мови ми можемо зустріти таке твердження. Однак, якщо заглибитися у пояснення, то одне з них – багатозначне слово, і не в усіх випадках, його можна замінити. Розбираймося!

Обидва слова позначають пустоту або наскрізне місце в чому-небудь. Проте варто звернути увагу, що різниця між ними проявляється не у визначені, а у функціоналі цих понять.

Отвір – це пусте, відкрите місце в чому-небудь суцільному; діра, відтулина, щілина.

Дірка – це щілина, отвір у чому-небудь. Втім, це слово можна вживати як у прямому, так і переносному значенні, коли на "отвір" по змісту не заміниш.

Ресурс "Горох" наводить кілька значень слова "дірка":