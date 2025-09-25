Есть ли разница и какая между понятиями "дырка" и "отверстие", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения телеграмм-канала "Мовний трибунал".

Какая разница между "дыркой" и "отверстием"?

Может показаться, что слова "дырка" и "отверстие" – это слова синонимы, которые абсолютно взаимозаменяемы. Так, в словарях украинского языка мы можем встретить такое утверждение. Однако, если углубиться в объяснение, то одно из них – многозначное слово, и не во всех случаях, его можно заменить. Давайте разбираться!

Оба слова обозначают пустоту или сквозное место в чем-либо. Однако стоит обратить внимание, что разница между ними проявляется не в определении, а в функционале этих понятий.

Отверстие – это пустое, открытое место в чем-либо сплошном; дыра, оттуда, щель.

Дыра – это щель, отверстие в чем-либо. Впрочем, это слово можно употреблять как в прямом, так и переносном значении, когда на "отверстие" по смыслу не заменишь.

Ресурс "Горох" приводит несколько значений слова "дырка":