Як українською сказати "снєгопад", розповідає 24 Канал, посилаючись на "Горох".
Як українською сказати "снєгопад"?
За останні кілька тижнів зими це слово часто зринає і у розмовах, і у прогнозах погоди. Але саме воно перетворило зимові канікули у цікавий та активний відпочинок. Та це просте і знайоме слово помилково вимовляють на російський штиб – "снєгопад".
Проте, українська вимова цього слова різниться, і правильно воно звучить як – "снігопад": "сніг" + "пад/паде" (як у словах "водоспад", "листопад"). І саме "сніг", а не "снєг". Саме так фіксують академічні словники та наголошують мовознавці.
Що таке снігопад?
Це природне явище, коли з хмар випадає сніг у вигляді кристаликів льоду, що з'єднуються в сніжинки. Він може бути легким (пороша), сильним або супроводжуватися вітром (тут уже є окремі уточнювальні назви – хуртовина, заметіль, метелиця), а інтенсивність залежить від кількості опадів за одиницю часу, пояснюючи, чому сніжинки бувають різної форми.
А ще можна сказати:
- засніжило,
- закуріло,
- запорошило.
Слово "снєгопад" є калькою з російської мови й належить до суржику.
- "Учора був сильний снігопад, дороги замело".
- "Зимовий снігопад створив казковий пейзаж".
- "Снігопад у горах тривав кілька днів".
Отже, якщо ви прагнете писати грамотно й автентично, завжди використовуйте "снігопад" – це нормативна й стилістично правильна форма.