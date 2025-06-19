В Україні оновили правила дистанційного навчання: що чекає на учнів та вчителів

Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану в Україні оновили. Зміни набудуть чинності 1 вересня 2025 року.

Міністерство освіти і науки України вже погодило зміни до відповідних наказів, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН. Зміни – частина політики "Школа офлайн".

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Як змінять умови дистанційного навчання в Україні

Зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із Росією регіонів. Загалом на учнів та вчителів очікують такі зміни:

1) Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі має становити 20 дітей. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів – для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

до 15 учнів – для закладів в інших містах.

Вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджують на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

2) Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад освіти будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше дві паралелі. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи – 7 класу може не бути.

3) Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні повинні навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій – тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.

Діти за кордоном. Якщо дитина відвідує школу в країні перебування, вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5 – 8 годин на тиждень, без перевантаження). Обрати школу й подати заявку можна тут.

Якщо дитина не ходить до місцевої школи, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Зверніть увагу! Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання: екстернат або сімейна форма.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Важливо! Навіть якщо в школі не відкрили жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини. Детальніше про педагогічний патронаж тут.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, – вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, – це є пріоритетом для учнів.

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Що відомо про кадровий резерв для підтримки вчителів

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН також упроваджує кадровий резерв. Він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату. Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Зміни до постанови про кадровий резерв уряд погодить найближчим часом.