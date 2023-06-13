Шанс на якісну освіту: дистанційна школа "Оптіма" впроваджує благодійну програму для учнів

Дистанційна школа "Оптіма" пропонує унікальну можливість учням 1 – 11 класів. Школярі можуть безоплатно отримати доступ до освітніх матеріалів із двох будь-яких предметів на 3 місяці.

Ініціативу реалізують за підтримки Благодійного фонду "За майбутнє дітей". У чому її унікальність, читайте далі.

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"Оптіма" впроваджує благодійну програму для школярів

Незалежно від місця перебування, учні мають унікальний шанс надолужити шкільну програму. Адже не секрет, що не всі діти через війну в Україні мали можливість нормально здобувати освіту. Так, школярі отримають безоплатний доступ до унікальних навчальних матеріалів школи "Оптіма" на три місяці. Що важливо, учні матимуть доступ до освітніх матеріалів усього навчального року й професійну підтримку вчителів "Оптіми" через текстовий чат.

Зауважимо, що дистанційна школа "Оптіма" таким чином відкриває нові освітні можливості для українських дітей. Власне, за підтримки благодійного фонду "За майбутнє дітей" її фахівці створили унікальну благодійну програму, яка розширює доступ до якісної освіти українців по всьому світові.

Ця програма – шанс для дитини на освіту майбутнього. Вона допоможе перш за все тим школярам, які не мали можливості здобути якісні знання. Також тим родинам, які прагнуть дати своїм дітям найкращу освіту,

– кажуть в "Оптімі".

До слова, благодійна програма передбачає тестування на початку й наприкінці навчання. Усе задля того, аби оцінити прогрес та освітні результати дитини.

Школа "Оптіма" має найбільший досвід серед дистанційних шкіл в Україні. Вона пропонує сучасну освіту, авторські навчальні матеріали та постійну підтримку від вчителів. У цій школі дитина навчатиметься легко, цікаво, у комфортному для неї ритмі.

Вищезгадана програма доступна не лише в Україні, а й за кордоном. Щоб взяти у ній участь, треба заповнити форму на сайті школи.

Отримати детальну інформацію можна у контакт-центрі "Оптіми" за номерами телефону: +380 67 333 91 87; +380 99 333 91 87.

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