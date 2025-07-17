"Дистанційне навчання не скасують": Федоров пояснив ліквідацію наказу МОН

В Україні не скасують дистанційний формат навчання. Ліквідують лише Наказ Міністерства освіти і науки України №1112.

Деталі роз'яснив у телеграмі віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує 24 Канал. Адже чимало українців вже захвилювалися, що наказ скасує загалом дистанційку в Україні.

До теми Наказ МОН про дистанційне навчання скасують, – Федоров

Чи скасують дистанційне навчання в Україні?

Посадовець нагадав, що анонсував ліквідацію Наказу Міносвіти № 1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимуть шляхи, аби повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною.

Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує,

– повідомив віцепрем'єр.