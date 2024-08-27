Цифра вражає: скільки українських учнів навчаються онлайн

Близько мільйона українських дітей навчалися онлайн. Такі дані були станом на кінець навчального року.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець на конференції "Серпнева-2024". Це учні, які перебували в Україні та за кордоном.

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Скільки учнів здобуло освіту онлайн

Станом на завершення навчального року попередньо 600 тисяч дітей навчалися онлайн в Україні. Ще 390 тисяч навчалися онлайн за кордоном.

Тобто біля мільйона дітей не перебуває в системі офлайн освіти,

– заявив посадовець.

І зазначив, що потрібно створювати умови для повернення цих дітей на очне навчання. За його словами, це комплекс політик, які стосуються насамперед інфраструктури.

Два з половиною мільярди субвенцій виділено навесні, які були розподілені на 57 проєктів у прифронтових і прикордонних регіонах. І тиждень тому рішенням уряду було виділено додатково 5 мільярдів гривень на укриття,

– заявив Кудрявець.

Нагадаємо, МОН України розробило стратегію "Школа офлайн". Зокрема, вона має на меті відновлення очного навчання для 300 тисяч учнів протягом навчального року. Наявність укриттів є головною передумовою.