Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец на конференции "Августовская-2024". Это ученики, которые находились в Украине и за рубежом.

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Сколько учеников получило образование онлайн

По состоянию на завершение учебного года предварительно 600 тысяч детей учились онлайн в Украине. Еще 390 тысяч учились онлайн за рубежом.

То есть около миллиона детей не находится в системе офлайн образования,

– заявил чиновник.

И отметил, что нужно создавать условия для возвращения этих детей на очное обучение. По его словам, это комплекс политик, которые касаются прежде всего инфраструктуры.

Два с половиной миллиарда субвенций выделено весной, которые были распределены на 57 проектов в прифронтовых и приграничных регионах. И неделю назад решением правительства было выделено дополнительно 5 миллиардов гривен на укрытие,

– заявил Кудрявец.

Напомним, МОН Украины разработало стратегию "Школа оффлайн". В частности, она имеет целью восстановление очного обучения для 300 тысяч учеников в течение учебного года. Наличие укрытий является главной предпосылкой.