В начале августа Кабмин согласовал методику оценки безопасности школ. Она предусматривает 5 уровней риска.

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Как будут получать образование ученики в новом учебном году

Чиновники говорят, что методика поможет общинам правильно расставить приоритеты и строить укрытия именно там, где они нужны.

До конца 2024 года чиновники намерены вернуть к безопасному офлайн-обучению 300 тысяч школьников. Наличие укрытий является главной предпосылкой. На строительство выделили 2,5 миллиарда гривен в этом году.

ГСЧС и МОН совместно разработали три варианта обустройства наземных укрытий. Их сегодня утверждают. Общины смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе.

Около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать процесс очного обучения,

– информируют в правительстве.

Также продолжается процесс распределения 1,5 миллиарда гривен субвенции региональным бюджетам для реализации стандартов "Новой украинской школы". Это средства на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели, учебной литературы и тому подобное.