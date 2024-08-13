В начале августа Кабмин согласовал методику оценки безопасности школ. Она предусматривает 5 уровней риска.
Смотрите также Как МОН упростило зачисление, отчисление и перевод учеников в школах
Как будут получать образование ученики в новом учебном году
Чиновники говорят, что методика поможет общинам правильно расставить приоритеты и строить укрытия именно там, где они нужны.
До конца 2024 года чиновники намерены вернуть к безопасному офлайн-обучению 300 тысяч школьников. Наличие укрытий является главной предпосылкой. На строительство выделили 2,5 миллиарда гривен в этом году.
ГСЧС и МОН совместно разработали три варианта обустройства наземных укрытий. Их сегодня утверждают. Общины смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе.
Около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать процесс очного обучения,
– информируют в правительстве.
Также продолжается процесс распределения 1,5 миллиарда гривен субвенции региональным бюджетам для реализации стандартов "Новой украинской школы". Это средства на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели, учебной литературы и тому подобное.
- Ранее мы информировали о том, что с 1 января 2024 года школьные учебники, напечатанные за средства государства, должны пройти апробацию учителями во время уроков для выявления недостатков перед массовой печатью. Детали читайте по ссылке.