Андрей Сташкив, заместитель главы МОН, раскрыл ключевые аспекты стратегии "Школа офлайн" в эфире национального телемарафона, – информирует Учеба 24.

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Возвращение к привычному обучению

Планируется приобретение 500 автобусов и строительство укрытий для школ, на что правительство в целом выделило более 3,5 миллиарда гривен. Собственно, миллиард на автобусы и 2,5 миллиарда – на укрытие.

Сташкив отметил важность очного обучения для социального и эмоционального развития учащихся. Он отметил, что дистанционное образование не может полноценно заменить прямое общение и развитие мягких навыков, которые являются ключевыми для детей.

Очное обучение – это приоритет. Для учеников чрезвычайно важно возвращение к очному обучению, ведь это развитие мягких навыков, социальное развитие, эмоциональное благополучие,

– заявил Андрей Сташкив.

По словам заместителя главы МОН, стратегия "Школа офлайн" предусматривает комплексный подход к восстановлению очного обучения. Это предусматривает инфраструктурные мероприятия, такие как строительство укрытий в школах, особенно в прифронтовых зонах, и обеспечение транспортного сообщения для учащихся.

В целом правительство планирует стимулировать возвращение учащихся в школы, не ограничиваясь только началом учебного года, но и в течение всего периода обучения.

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На днях Сташкив также комментировал вопрос генераторов в учебных заведениях. По его словам, более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные для проведения офлайн-обучения в случае отключения электроэнергии.