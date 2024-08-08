Андрій Сташків, заступник голови МОН, розкрив ключові аспекти стратегії "Школа офлайн" в ефірі національного телемарафону, – інформує Освіта 24.

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Повернення до звичного навчання

Планується придбання 500 автобусів та будівництво укриттів для шкіл, на що уряд загалом виділив понад 3,5 мільярда гривень. Власне, мільярд на автобуси та 2,5 мільярда – на укриття.

Сташків наголосив на важливості очного навчання для соціального та емоційного розвитку учнів. Він зазначив, що дистанційна освіта не може повноцінно замінити пряме спілкування та розвиток м'яких навичок, які є ключовими для дітей.

Очне навчання – це пріоритет. Для учнів надзвичайно важливо повернення до очного навчання, адже це розвиток м'яких навичок, соціальний розвиток, емоційний добробут,

– заявив Андрій Сташків.

За словами заступника голови МОН, стратегія "Школа офлайн" передбачає комплексний підхід до відновлення очного навчання. Це передбачає інфраструктурні заходи, такі як будівництво укриттів у школах, особливо в прифронтових зонах, та забезпечення транспортного сполучення для учнів.

Загалом уряд планує стимулювати повернення учнів до шкіл, не обмежуючись лише початком навчального року, але й протягом усього періоду навчання.

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Цими днями Сташків також коментував питання генераторів у навчальних закладах. За його словами, понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні для проведення офлайн-навчання у разі відключення електроенергії.