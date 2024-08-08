Глава МВС наголосив, що вже за два тижні вступники, які успішно складуть іспити, заїдуть у цей ліцей на постійне перебування та навчання.

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Що розповів Клименко про ліцей МВС у Вінниці

Ігор Клименко зазначив, що минулого тижня у цей навчальний заклад завершилися приймання документів та розпочалися вступні випробування.

Лише до ліцею у Вінниці на вступні іспити з української мови, історії та фізпідготовки зареєструвались більше ніж 90 кандидатів з різних регіонів України, зокрема й прифронтових. Це першочергово діти загиблих, поранених, зниклих безвісти, полонених співробітників органів та підрозділів системи МВС, а також і ЗСУ,

– розповів міністр.

Клименко відвідав ліцей МВС у Вінниці / Фото з телеграм-каналу Ігоря Клименка

Глава МВС зауважив, що загалом в 5 ліцеях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці та Івано-Франківську навчатимуться до 500 дітей.

"Оглянув умови навчання та проживання. Сучасне освітнє обладнання, інтерактивні зони, кімнати проживання, надійне укриття", – сказав міністр про ліцей у Вінниці.

Міністр показав умови у навчальному закладі / Відео з телеграм-каналу Ігоря Клименка

Клименко підкреслив, що найголовніше для міністерства – підтримати та дати якісну освіту дітям наших героїв.