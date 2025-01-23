Діти з особливими освітніми потребами матимуть кращі умови для навчання
- В Україні планують реалізувати новий проєкт для покращення умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, що дозволить обрати індивідуальний формат навчання.
- Проєкт забезпечить комфортний перехід між різними формами навчання і адаптацію освітньої траєкторії відповідно до потреб дитини.
Кожна родина дитини з особливими освітніми потребами в Україні зможе обрати власний варіант навчання. Задля цього реалізовуватимуть новий проєкт.
Цей проєкт – "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, орієнтоване на їхнє інтегрування в загальноосвітній простір в умовах інноваційних моделей надання їм освітніх послуг" – має на меті дати можливість кожній дитині з ООП повноцінно реалізувати свій потенціал у своїй громаді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Як навчатимуться діти з ООП
Батьки зможуть самостійно обрати той формат і місце здобуття освіти для своєї дитини з ООП, які найбільше відповідають її потребам.
Йдеться не про закриття спеціальних шкіл чи відмову від інклюзивного навчання. Навпаки – буде створено зрозумілу й чітку систему, яка забезпечить комфортний перехід дітей між інклюзивним навчанням, спеціальними класами та спеціальними школами. Це дасть змогу враховувати зміни в потребах дитини та відповідно до них адаптувати освітню траєкторію,
– наголошують у МОН.
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Які завдання втілює команда експертів проєкту
- Розроблення рекомендації щодо супроводу дітей під час переходу між формами навчання.
- Проведення навчальних тренінгів для педагогів, щоб надати їм знання й навички для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій дітей з ООП у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл.
- Створення освітніх програм і матеріалів, які допоможуть педагогам ефективно працювати з дітьми з ООП.
Також експерти працюють над забезпеченням злагодженої взаємодії між місцевою владою, освітянами, соціальними службами та батьками для створення ефективної підтримки дітей з ООП. Головна мета – сформувати систему, яка дасть шанс кожній дитині реалізувати потенціал та бути залученою в шкільний колектив у рідній громаді.