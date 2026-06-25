Лубінець закликав знизити прохідний бал НМТ до 130: що спричинило такий крок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабміну та Міністерства освіти і науки із пропозиціями змінити умови вступної кампанії 2026 року. Серед головних вимог – перегляд мінімального конкурсного бала НМТ через складні умови, у яких випускники складають іспит під час війни.

Дмитро Лубінець вважає, що цьогорічна система вступу потребує змін через виклики, з якими стикаються учасники Національного мультипредметного тесту, за його словами, випускники змушені складати іспит під час повітряних тривог, у складних технічних умовах та з обмеженими можливостями для оскарження результатів. Про це омбудсмен повідомив у своєму дописі у Facebook, він наголосив, що умови проведення НМТ мають враховувати реалії повномасштабної війни та гарантувати учням рівні можливості.

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Лубінець розповів про проблеми під час складання НМТ-2026

За словами Дмитра Лубінця, лише у червні 2026 року його офіс отримав 21 звернення щодо можливих порушень під час проведення тестування.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Серед основних проблем він назвав тривалі повітряні тривоги, необхідність перебування в укриттях, технічні несправності під час іспиту та ситуації, коли учасники не можуть повноцінно скористатися правом на апеляцію через сумнівні або некоректні завдання.

Як приклад омбудсмен навів випадок в Одесі, де через повітряні тривоги абітурієнти перебували в екзаменаційному центрі понад 13 годин.

Також Лубінець звернув увагу на ситуацію з укриттями у тимчасових екзаменаційних центрах. За його словами, далеко не всі пункти проведення НМТ розташовані безпосередньо в захисних спорудах.

Найкраща ситуація, за даними моніторингу, у таких регіонах:

у Сумській та Харківській областях 100% центрів працюють в укриттях;

у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях – близько 90%;

у Київській області – близько 70%;

у Рівненській області – близько 50%.

Які зміни у НМТ пропонує запровадити омбудсмен

Окрім зниження мінімального конкурсного бала для вступу, Дмитро Лубінець запропонував ще кілька змін.

Зокрема, він закликав повернути можливість апеляції щодо некоректних тестових завдань, а також забезпечити оприлюднення завдань та правильних відповідей після завершення НМТ.

Ще одна вимога стосується дітей, які перебувають у місцях несвободи. Омбудсмен заявив, що наразі зафіксовані випадки, коли такі учні не змогли пройти тестування через проблеми з організацією.

За його словами, йдеться щонайменше про шість дітей у СІЗО, яким не забезпечили можливість скласти НМТ. Загалом у таких установах перебувають 152 дитини, які мають право на здобуття вищої освіти.

Також Лубінець згадав результати моніторингових перевірок шкіл, які проводила його команда у 2025 році. Вони, за його словами, показали, що частина навчальних закладів не має належних укриттів або вони не відповідають вимогам безпеки: "Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни".