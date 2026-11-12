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Освіта Освіта в Україні Один із заступників міністра освіти і науки покидає посаду
12 листопада, 11:06
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Один із заступників міністра освіти і науки покидає посаду

Марія Волошин

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній покидає свою посаду. Він відповідав за напрями цифрового розвитку та професійної освіти.

Про своє рішення Завгородній повідомив у фейсбуці.

Що написав Завгородній 

Посадовець написав, що сьогодні завершується один із найважливіших професійних етапів його життя.

За ці роки я ще більше переконався, що найцінніше в будь-якій справі – це люди. Їхні ідеї, енергія, сміливість брати відповідальність і бажання робити щось більше, ніж від них очікують, 
– зазначив він.

Посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації він обіймав з березня 2023 року.  Також займався питаннями професійної освіти.

Що відомо про кадрові зміни у МОН

  • 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького схвалила новий склад уряду. При цьому погодила призначення голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.

  • Оксен Лісовий залишив посаду міністра, на якій перебував з 21 березня 2023 року.

  • Через кілька днів про останній тиждень на посаді заступниці міністра освіти і науки України повідомила Надія Кузьмичова. Вона відповідала за середню освіту та впровадження реформи НУШ.

  • У жовтні в команді МОН України з'явився новий заступник очільника відомства – Іван Юрійчук. Він відповідатиме за напрям загальної середньої освіти.

  • Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.

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Міністерство освіти та науки України