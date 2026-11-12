Один із заступників міністра освіти і науки покидає посаду

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Про своє рішення Завгородній повідомив у фейсбуці.

Що написав Завгородній

Посадовець написав, що сьогодні завершується один із найважливіших професійних етапів його життя.

За ці роки я ще більше переконався, що найцінніше в будь-якій справі – це люди. Їхні ідеї, енергія, сміливість брати відповідальність і бажання робити щось більше, ніж від них очікують– зазначив він.

Посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації він обіймав з березня 2023 року. Також займався питаннями професійної освіти.

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