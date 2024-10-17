Вікіпедія проводить марафон з призами до Дня української умови: як взяти участь
Джерело:МКСК
До Дня української мови Міністерство культури та стратегічних комунікацій спільно з ГО "Вікімедіа Україна" проводить марафон –"Тиждень української мови" у Вікіпедії.
Проєкт має за мету створити та вдосконалити якнайбільше статей на тему української мови й літератури в україномовному розділі Вікіпедії, передає Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
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Мета мовного марафону
Цей захід дозволяє розширити вплив української культури в інформаційному просторі. Зокрема, через створення якісного україномовного контенту, який доступний на глобальному рівні.
Залучення громадськості до таких ініціатив не лише сприяє популяризації мови, але й дозволяє кожному зробити свій внесок у зміцнення мовної спільноти. Оскільки, українська мова є основою національної ідентичності та важливим фактором безпеки в умовах російської агресії.
Мова – це більше, ніж засіб спілкування. Це наша історія, наші цінності й наша спільна пам’ять. Сьогодні важливо не лише говорити українською, але й робити все можливе для поширення її в інформаційному просторі, і цей проєкт – чудова можливість зробити внесок у її розвиток. Ця ініціатива, допоможе зберегти і примножити українську мову на глобальному рівні,
– зазначив Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій України.
Коли проходитиме марафон та як до нього долучитися
"Тиждень української мови" у Вікіпедії, триватиме з 15 жовтня до 5 листопада.
Долучитися до марафону можуть усі охочі. Для початку потрібно:
- зареєструватися у Вікіпедії;
- створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури.
Вікіпедія одразу надає перелік статей, які потребують доопрацювання, перекладу чи написання. Серед рекомендованих до написання статей – переважно, життя і творчість письменників. Серед мовних тем – граматика, орфографічні, лексичні розбори, закінчення, рутенізми та інше, – це статті без джерел чи з надто коротким текстом.
Вимоги до статей на Вікіпедії:
- мають бути написані в енциклопедичному стилі;
- у Вікіпедії діють критерії значущості; не варто створювати статті, які їм не відповідають.
- Вікіпедія не дозволяє плагіату! Тому статті мусять містити текст, сформований власне учасниками, і не порушувати авторські права;
- Текст статей не може містити невичитаний машинний переклад;
- Вікіпедія не дозволяє оригінальних досліджень, всі неочевидні твердження мають бути підкріплені посиланнями на авторитетні джерела.
- У Вікіпедії діє правило про нейтральний погляд. Згідно з ним, стаття повинна носити неупереджений зміст та висвітлити усі наявні погляди.
- Статті не повинні містити грубих порушень інших правил Вікіпедії.
Що очікує на учасників марафону
Щоб заохотити до участі у "Тижні української мови" Вікіпедія обіцяє нагороди:
- Відзнаки – їх отримають усі активні учасники тематичного тижня. Для цього треба створити чи суттєво поліпшити принаймні три статті відповідно до базових вимог.
- Цінні призи – книги або подарункові сертифікати на їх покупку – отримають від МКСК найактивніші учасники й учасниці. Також приз можна отримати, якщо ваша стаття, створена або суттєво поліпшена у рамках проєкту, отримає статус "доброї" або "вибраної" (до 8 грудня).
- Також буде можливість отримати офіційний диплом та / або сертифікат участі. Для цього також потрібно створити чи суттєво поліпшити принаймні три статті відповідно до базових вимог.
За словами, Іллі Корнійка, голови Правління ГО "Вікімедіа Україна", Вікіпедію створюють і розвивають волонтери – будь-хто може започаткувати нову або покращити будь-яку існуючу статтю. Тож ми сподіваємося, що Тиждень української мови стане хорошою мотивацією для експертів та експерток у галузі – науковців, учителів, викладачів, студентів, бібліотекарів – долучитися до розбудови найбільшої вільної енциклопедії, якою користуються мільйони людей.