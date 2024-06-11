Коли вступники повинні подати документи у виші

Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія 2024 року. Документи абітурієнти подаватимуть у виші у липні.

Так, це вони зможуть зробити протягом 19 – 31 липня. На творчі конкурси – дещо раніше, повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу.

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Коли можна подавати документи на вступ 2024

Вступна кампанія триватиме до кінця жовтня, уточнив посадовець. Як і торік, е-кабінет буде основним інструментом вступу до закладів вищої освіти.

Складання національного мультипредметного тесту в Україні вже триває – з 14 травня до 25 червня. До 2 липня в електронному кабінеті вступника вже можна буде сформувати довідку – інформаційну картку з рейтинговими балами, отриманими за тест, – від 100 до 200 балів,

– повідомив Вітренко.

Початок приймання заяв і документів стартує 19 липня і триватиме до 18:00 31 липня.

Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, туди, де вимагається творчий конкурс, документи прийматимуть на бюджетну форму навчання з 3 липня по 18:00 10 липня, а на умовах контракту – з 3 липня до 18:00 25 липня,

– розповів заступник міністра освіти та науки.

І додав, що не пізніше ніж 5 серпня мають оприлюднити рейтингові списки абітурієнтів. Ті вступники, які отримали бюджетне місце, мають виконати всі умови (подати оригінали документів тощо) не пізніше ніж до 18:00 8 серпня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, на контракт – до 31 жовтня 2024 року. Робота електронних кабінетів припиниться також 31 жовтня,

– уточнив посадовець.

І резюмував, що це означатиме повне завершення вступної кампанії 2024 року.