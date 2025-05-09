Стартував додатковий період реєстрації на НМТ-2025

9 травня розпочався додатковий період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультитесту. Триватиме до 14 травня.

Зареєструватися в цей період можуть особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися під час основного періоду реєстрації, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, або які реєструвалися в основний період, але їм відмовили у реєстрації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Як зареєструватися під час додаткової сесії

Для реєстрації на НМТ у додатковий період потрібно:

Крок 1. Створіть персональний кабінет

Зробити це можна за допомогою спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ". Створити персональний кабінет ви можете двома способами:

скористатися застосунком Дія – тоді всі ваші документи й дані підтягнуться автоматично;

заповнити форму вручну.

Крок 2. Виконайте відповідні дії в персональному кабінеті

Зазначте реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), у разі потреби поставте відмітку про необхідність проходження НМТ під час додаткових сесій або створення особливих (спеціальних) умов), виберіть із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де ви плануєте перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.

Завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних).

У разі ненадання копій потрібних документів або надання копій, що не відповідають вимогам, вам відмовлять у реєстрації.

Зверніть увагу! Обов'язково потрібно завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку ви не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації.

Крок 3. Надішліть дані до регіонального центру оцінювання якості освіти

Після заповнення всіх полів у персональному кабінеті та завантаження сканкопій / фотокопій документів, обов'язково надішліть їх на опрацювання до регіонального центру оцінювання якості освіти. Це фінальний крок реєстрації.

Після надсилання на оброблення реєстраційних даних і документів рекомендуємо періодично переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ надійде повідомлення про потребу виправити недоліки ー зробіть це якнайшвидше. Перелік недоліків вкажуть у повідомленні.

Виправити й повторно надіслати реєстраційні документи й інформацію про себе на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 19 травня.

Докладніше про процедуру реєстрації в додатковий період – за посиланням.