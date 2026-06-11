Коли буде додаткова сесія НМТ у 2026 році

Зараз триває основна сесія національного мультитесту у 2026 році. Буде ще додаткова.

Її запланували провести у липні. Дати назвали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Коли буде додаткова сесія НМТ?

Дати НМТ визначили відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.

Так, додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.

Зауважимо, що основна сесія тестування триватиме з 20 травня до 25 червня.

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Хто може взяти участь у додатковій сесії НМТ?

У додаткових сесіях НМТ 2026 можуть узяти участь вступники, які:

з поважних причин не склали тестування під час основної сесії;

брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити іспит;

реєструвались у додатковий період реєстрації.

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Коли був додатковий період реєстрації на НМТ?

11 травня розпочався додатковий період реєстрації на НМТ. Тривав до 17 травня.

Він був передбачений для осіб, які є в установах виконання покарань, мали поважні причини і не зареєструватися раніше чи їм відмовили в реєстрації.

Зареєструватися можна було на додаткову сесію мультитесту.