Коли буде додаткова сесія НМТ у 2026 році
Зараз триває основна сесія національного мультитесту у 2026 році. Буде ще додаткова.
Її запланували провести у липні. Дати назвали в Українському центрі оцінювання якості освіти.
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Коли буде додаткова сесія НМТ?
Дати НМТ визначили відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.
Так, додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.
Зауважимо, що основна сесія тестування триватиме з 20 травня до 25 червня.
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Хто може взяти участь у додатковій сесії НМТ?
У додаткових сесіях НМТ 2026 можуть узяти участь вступники, які:
з поважних причин не склали тестування під час основної сесії;
брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити іспит;
реєструвались у додатковий період реєстрації.
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Коли був додатковий період реєстрації на НМТ?
11 травня розпочався додатковий період реєстрації на НМТ. Тривав до 17 травня.
Він був передбачений для осіб, які є в установах виконання покарань, мали поважні причини і не зареєструватися раніше чи їм відмовили в реєстрації.
Зареєструватися можна було на додаткову сесію мультитесту.