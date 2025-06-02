Вихователям дитсадків в одному з міст виплачуватимуть щомісячну надбавку

Вихователі дитячих садків у Чернівцях отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати. Сума доплати становитиме 1300 гривень.

Відповідне рішення погодив виконком Чернівецької міської ради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці управління освіти Чернівецької міської ради Ірини Ткачук.

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Вихователі у Чернівцях отримуватимуть доплати

Доплату за роботу в несприятливих умовах праці вихователі отримуватимуть до закінчення війни. Її виплачуватимуть з міського бюджету.

Ткачук при цьому повідомила, що на початку травня управління освіти видало наказ про встановлення додаткової премії помічникам вихователів у закладах дошкільної освіти.

Тож з травня вихователям та помічникам вихователів у дитячих садках додатково нараховуватимуть 1300 гривень. На ці потреби у 2025 році з міського бюджету скерують 16,2 мільйона гривень.

Також додатково преміюватимуть помічників медичних сестер, які працюють у дитсадках.

З 1 червня і до кінця 2025 року вони отримуватимуть 150% премії,

– повідомила чиновниця.

І зауважила, що проблема оплати праці медсестер у закладах освіти є загальнодержавною та потребує системного вирішення.

Нагадаємо, що в Україні вчителі отримують доплату до зарплати з початку року. Її сума становить 1000 гривень і збільшиться удвічі з вересня.

Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що доплати до зарплат учителі можуть отримувати і з місцевих бюджетів. За його словами, якщо бюджет спроможний, а місцева влада достатньо відповідальна і ставить у пріоритет для себе освіту, органи місцевого самоврядування встановлюють окремі надбавки для педагогів.