Лісовий назвав пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти в Україні

18 травня 2023, 14:59
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Оксен Лісовий

В Україні планують напрацювати ефективну модель дошкільної освіти. Вона перш за все повинна сприяти розвитку особистості, а також дати можливість батькам повноцінно долучитися до відбудови країни.

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що дошкілля має стати важливим пунктом у траєкторії українця. При цьому він уточнив пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти. 

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Лісовий назвав пріоритети у сфері дошкільної освіти 

На сьогодні, за словами міністра освіти, пріоритетами МОН в цій сфері є:

  • безпека і доступ до дошкілля

У сучасних садочках перш за все має бути безпечне освітнє середовище. Тому МОН розробляє алгоритми найефективнішого використання наявної інфраструктури для розширення доступу до дошкільної освіти.

  • вмотивовані та кваліфіковані педагоги

Пріоритетне завдання МОН та інших органів влади – забезпечити якісну освіту та гідні умови праці кожному вихователю.

  • якісне та ефективне управління

Також Міносвіти хоче розробити людиноцентричні інструменти, спрямовані на оптимізацію управлінських процесів.

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В Україні розпочнуть реформу дошкільної освіти

  • Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти.
  • Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.
  • Документ передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти.
  • Реформа дошкільної освіти також передбачає розв'язання проблеми наповненості груп у дитсадках.
  • Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.
  • Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи. 
Автор: Марія Волошин