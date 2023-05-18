Лісовий назвав пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти в Україні

В Україні планують напрацювати ефективну модель дошкільної освіти. Вона перш за все повинна сприяти розвитку особистості, а також дати можливість батькам повноцінно долучитися до відбудови країни.

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що дошкілля має стати важливим пунктом у траєкторії українця. При цьому він уточнив пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти.

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Лісовий назвав пріоритети у сфері дошкільної освіти

На сьогодні, за словами міністра освіти, пріоритетами МОН в цій сфері є:

безпека і доступ до дошкілля

У сучасних садочках перш за все має бути безпечне освітнє середовище. Тому МОН розробляє алгоритми найефективнішого використання наявної інфраструктури для розширення доступу до дошкільної освіти.

вмотивовані та кваліфіковані педагоги

Пріоритетне завдання МОН та інших органів влади – забезпечити якісну освіту та гідні умови праці кожному вихователю.

якісне та ефективне управління

Також Міносвіти хоче розробити людиноцентричні інструменти, спрямовані на оптимізацію управлінських процесів.

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