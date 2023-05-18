Лісовий назвав пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти в Україні
Джерело:Оксен Лісовий
В Україні планують напрацювати ефективну модель дошкільної освіти. Вона перш за все повинна сприяти розвитку особистості, а також дати можливість батькам повноцінно долучитися до відбудови країни.
Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що дошкілля має стати важливим пунктом у траєкторії українця. При цьому він уточнив пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти.
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Лісовий назвав пріоритети у сфері дошкільної освіти
На сьогодні, за словами міністра освіти, пріоритетами МОН в цій сфері є:
- безпека і доступ до дошкілля
У сучасних садочках перш за все має бути безпечне освітнє середовище. Тому МОН розробляє алгоритми найефективнішого використання наявної інфраструктури для розширення доступу до дошкільної освіти.
- вмотивовані та кваліфіковані педагоги
Пріоритетне завдання МОН та інших органів влади – забезпечити якісну освіту та гідні умови праці кожному вихователю.
- якісне та ефективне управління
Також Міносвіти хоче розробити людиноцентричні інструменти, спрямовані на оптимізацію управлінських процесів.
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В Україні розпочнуть реформу дошкільної освіти
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти.
- Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.
- Документ передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти.
- Реформа дошкільної освіти також передбачає розв'язання проблеми наповненості груп у дитсадках.
- Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.
- Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи.