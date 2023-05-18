Министр образования Оксен Лисовой считает, что дошкольная школа должна стать важным пунктом в траектории украинца. При этом он уточнил приоритеты МОН в сфере дошкольного образования.
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Лисовой назвал приоритеты в сфере дошкольного образования
На сегодняшний день, по словам министра образования, приоритетами МОН в этой сфере являются:
- безопасность и доступ к дошкольному образованию
В современных садиках прежде всего должна быть безопасная образовательная среда. Поэтому МОН разрабатывает алгоритмы эффективного использования имеющейся инфраструктуры для расширения доступа к дошкольному образованию.
- мотивированные и квалифицированные педагоги
Приоритетная задача МОН и других органов власти – обеспечить качественное и достойные условия труда каждому воспитателю.
- качественное и эффективное управление
Также Минобразования хочет разработать человекоцентрические инструменты, направленные на оптимизацию управленческих процессов.
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В Украине начнут реформу дошкольного образования
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе дошкольного образования.
- Он может коренным образом изменить подходы и систему образования в садиках.
- Документ предусматривает функционирование разных форм дошкольного образования.
- Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.
- Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.
- Планируется также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.