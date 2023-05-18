Министр образования Оксен Лисовой считает, что дошкольная школа должна стать важным пунктом в траектории украинца. При этом он уточнил приоритеты МОН в сфере дошкольного образования.

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Лисовой назвал приоритеты в сфере дошкольного образования

На сегодняшний день, по словам министра образования, приоритетами МОН в этой сфере являются:

безопасность и доступ к дошкольному образованию

В современных садиках прежде всего должна быть безопасная образовательная среда. Поэтому МОН разрабатывает алгоритмы эффективного использования имеющейся инфраструктуры для расширения доступа к дошкольному образованию.

мотивированные и квалифицированные педагоги

Приоритетная задача МОН и других органов власти – обеспечить качественное и достойные условия труда каждому воспитателю.

качественное и эффективное управление

Также Минобразования хочет разработать человекоцентрические инструменты, направленные на оптимизацию управленческих процессов.

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