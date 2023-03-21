Инициатором законопроекта является председатель подкомитета по раннему развитию и дошкольному образованию Владимир Воронов. Раньше мы рассказывали, какие изменения ждут на дошкольное образование в Украине.
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Что изменит законопроект
Он предполагает функционирование разных форм дошкольного образования:
- дистанционной,
- педагогического патронажа, когда воспитатели обучают детей в домашних условиях,
- сетевой, когда ребенок учится в разных садиках одновременно.
- Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.
Кроме того, при детсадах будут создавать центры педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. Там можно будет получить информацию об образовательных программах, учебно-методическом и информационном обеспечении.
Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.
Планируют также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.
Согласно документу изменения будут касаться и формы детских садиков. После принятия закона в Украине смогут официально работать:
- семейные (свои дети и малыши друзей или соседей),
- мобильные (для детей из отдаленных населенных пунктов),
- "школа супергероев" (для детей на стационарном лечении),
- центры педагогического партнерства для детей, которые с рождения находятся вместе с родителями.
К слову, в результате многие украинцы стали переселенцами. На новом месте им приходится искать работу и отдавать детей на обучение в местные учебные заведения. Как оформить ребенка-переселенца в садик – читайте в статье.