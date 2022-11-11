Чтобы ребенок пошел в школу или садик в новом регионе, родители должны собрать для этого необходимые документы. И потом занести их в соответствующее учебное заведение.

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Как оформить ребенка-переселенца в садик