Аби дитина пішла у школу чи садок у новому регіоні, батьки мають зібрати для цього необхідні документи. Відтак, занести їх у відповідний заклад освіти.

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Як оформити дитину-переселенця у садок