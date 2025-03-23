"Такої катастрофи ще не було": в Україні значно зменшиться кількість дошкільнят

У 2027 році кількість дітей віком 1-6 років в Україні зменшиться, за прогнозами, до 570 тисяч. На сьогодні ця кількість – 881 тисяча.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова LB.ua, зазначає 24 Канал. І додала, що такої катастрофи ще не було.

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Кількість дошкільнят зменшується

Ця демографічна прірва, за її словами, вимагає від системи великої гнучкості, щоб зберегти сервіс і мережу. Це має змінити закон "Про дошкільну освіту", який набув чинності з 1 січня 2025 року.

Водночас із 750 тисяч дітей, які здобувають дошкільну освіту, 168 тисяч навчаються у змішаному або онлайн-форматі, фактично не відвідуючи дитячі садки. У Києві ще зберігається черга до окремих закладів, проте ситуація, коли дитина може розпочати відвідування садочка вже наступного дня, стає дедалі типовішою,

– зазначила заступниця Лісового.

Вона також зауважила: якщо раніше дитячий садок розглядали переважно як можливість для батьків повернутися на роботу, то тепер 68% опитаних вважають, що він важливий насамперед для розвитку дитини.

Проте є й певні проблеми: багато батьків хотіли б віддавати дітей у садки з двох років, але часто стикаються з відсутністю ясельних груп. Водночас батьки молодших дітей відповідають, що їхня дитина ще замала для садочка. Наразі немає чіткої відповіді, чи це власне їхня думка, чи така практика в самих закладах,

– додала посадовиця.

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Які переваги має дошкільна освіта в Україні

Коновалова також заявила, що українська система дошкільної освіти має унікальні переваги.

По-перше, у країні працюють кваліфіковані вихователі, більшість із яких мають ступінь бакалавра, що є рідкістю для багатьох європейських країн. По-друге, Україна пропонує широкий спектр безкоштовних послуг у садках: 12 годин перебування, а також заняття з соціальними педагогами, фізичними інструкторами та музичними керівниками,

– уточнила вона.

Однак фінансують цю систему переважно з місцевих бюджетів, що створює значне навантаження. Тож для збереження якості послуг необхідно шукати нові підходи, зокрема інтегрувати дошкільну освіту в економічні стимули для батьків, які виходять на роботу.

Заступниця міністра освіти і науки також розповіла, що на сьогодні, якщо говорити про комунальну мережу, в Україні є 11 804 заклади дошкільної освіти. Однак укриття має 8 181 садочок.