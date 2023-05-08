В Україні створять альтернативу дитячим садкам
Джерело:osvita.ua
Міносвіти має намір розвивати альтернативні форми здобуття дошкільної освіти в Україні. Усе задля того, аби розширити доступ дітей раннього і дошкільного віку до якісного навчання.
Зараз це питання ще обговорюють разом із суспільством. Все ж альтернативою класичній дошкільній освіті можуть стати групи короткотривалого перебування та організація індивідуального виховання та розвитку.
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В Україні створять альтернативу дитсадкам
Групи короткотривалого перебування можуть бути прогулянковими, консультативними або сезонними. Їх можуть організувати у дитсадках, школах або закладах позашкільної освіти.
Також для організації дошкільної освіти пропонують використовувати бібліотеки, центри дитячої та юнацької творчості, клуби, медико-психолого-педагогічні центри тощо.
Такі нововведення дадуть можливість збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою.
Зауваження та пропозиції до проєкту методичних рекомендацій щодо запровадження альтернативних форм надання послуг у сфері дошкільної освіти можна надсилати до 6 червня на електронну адресу lototska.alevtyna@mon.gov.ua.
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В Україні розпочнуть реформу дошкільної освіти
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти.
- Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.
- Документ передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти.
- Реформа дошкільної освіти також передбачає розв'язання проблеми наповненості груп у дитсадках.
- Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.
- Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи.