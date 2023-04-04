Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, хто з дітей може харчуватися у школах та садках безкоштовно.
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Хто з дітей може харчуватися безкоштовно
Право на безплатне харчування надають дітям, які навчаються у садках, школах, училищах і коледжах. До них належать такі категорії:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з особливими освітніми потребами;
діти з малозабезпечених сімей;
діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності тощо;
діти-переселенці;
мають статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також діти, евакуйовані з зони відчуження, ті, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які проживали в зоні обов'язкового відселення.
Часто місцева влада забезпечує безплатним харчуванням учнів 1 – 4 класів.
Горбачов також додав, що для батьків, у сім'ях яких зростає троє і більше дітей, розмір такої плати зменшили на 50%.
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Харчування дітей у дитячих садочках
Харчування у дитсадках та закладах оздоровлення і відпочинку залежить від режиму роботи закладу.
Пільгові умови оплати харчування дітей у дитсадках для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших груп, які потребують соціальної підтримки, надають за рішенням органу місцевого самоврядування.