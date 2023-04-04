Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, кто из детей может питаться в школах и садах бесплатно.
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Кто из детей может питаться бесплатно
Право на бесплатное питание предоставляют детям, обучающимся в садиках, школах, училищах и колледжах. К ним относятся следующие категории:
дети-сироты;
дети, лишенные родительской опеки;
дети с особыми образовательными потребностями;
дети из малообеспеченных семей;
дети из семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства и т.п.;
дети-переселенцы;
имеют статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также дети, эвакуированные из зоны отчуждения, те, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы и проживали в зоне обязательного отселения.
Часто местные власти обеспечивают бесплатным питанием учеников 1 – 4 классов.
Горбачев добавил, что для родителей, в семьях которых растет трое и более детей, размер такой платы уменьшили на 50%.
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Питание детей в детских садах
Питание в детсадах и заведениях оздоровления и отдыха зависит от режима работы заведения.
Льготные условия оплаты питания детей в детсадах для многодетных и малообеспеченных семей и других групп, нуждающихся в социальной поддержке, предоставляют по решению органа местного самоуправления.